Semaine décisive pour les clubs français à l'indice UEFA. Sans un redressement spectaculaire, le Portugal avoue qu'il ne se privera pas de passer devant la France.

Début de saison compliqué pour les clubs français, qui en dehors du PSG , peinent à répondre aux attentes. La 10e place actuelle au classement de cette saison n’a rien de glorieuse, entre la Norvège et la Grèce. Et pendant ce temps-là, le Portugal se bat pour la première place avec l’Angleterre, et pourrait même hériter directement d’un club en plus en Coupe d’Europe la saison prochaine s’il termine dans le Top3 de la saison.

Mais surtout au classement des cinq dernières saisons, qui sert à attribuer le nombre de places en Ligue des Champions et en Coupe d’Europe, la France est désormais sérieusement menacée. Avec trois points entre les deux pays, l’écarteront ne cesse de baisser et le Portugal a de grandes chances de passer devant la France si cette saison continue sur cette lancée, ou au plus tard au début de la prochaine saison.

De quoi ravir le président de la ligue portugaise, pour qui l’objectif initial était de prendre la 6e place aux Pays-Bas, mais qui ne refusera pas de doubler la France. « On l'a atteint dès la saison passée et on souhaite d'abord stabiliser cette sixième place mais en regardant au-dessus de nous et pas en dessous. Mais le secret du Portugal réside, à mon avis, dans le travail constant mené depuis des années pour coller aux réalités du football moderne », explique dans L’Equipe Reinaldo Teixeira, pour qui le Portugal progresse à tous les niveaux.