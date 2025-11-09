Pas de DAZN en Premier League, le piratage explose

premier league programme et resultats de la 10e journee pl268157

La France est loin d'être le seul pays d'Europe victime du streaming illégal des rencontres de football. Le Royaume-Uni est de plus en plus concerné. 
La France connait une énorme crise des droits TV depuis maintenant quelques années. Est notamment déploré une trop grande consommation de football sur les plateformes de streaming illégal. Un manque à gagner pour les diffuseurs et les clubs qui est pris très au sérieux. La saison passée, DAZN avait notamment tiré la sonnette d'alarme, avant de finalement jeter l'éponge.
L'Hexagone n'est pas le seul endroit victime du streaming illégal puisque c'est également le cas du Royaume-Uni. Les téléspectateurs, comme en France, pestent contre le prix des abonnements toujours plus chers. Mais également, les fans de football anglais aimeraient bien la disparition du « Blackout », une plage horaire de 14h45 à 17h15 qui interdit la diffusion de football en direct outre-Manche à la télévision le samedi et qui a vu le jour dans les années 1960. 

Le Blackout pris pour cible 

D'après des informations de The Athletic recueillies lors d'un sondage auprès de 2 000 adultes au Royaume-Uni, 9% de la population a regardé du sport en streaming illégal au cours des six mois précédant octobre 2025. Cela représente une hausse de 200 000 personnes par rapport à la dernière étude qui a eu lieu deux années auparavant. A noter que 42% des utilisateurs ont utilisé des sites non-autorisés et 31 % des Firesticks (Amazon Fire TV Stick et IPTV). La Premier League a pris le taureau par les cornes et déjà bloqué plus de 660 000 diffusions illégales la saison dernière. Mais c'est encore trop peu pour endiguer le phénomène. Pour rappel, outre-Manche, si vous êtes fan de football, vous devez recourir à plusieurs abonnements distincts : Sky Sports et TNT Sports pour la Premier League et Amazon Prime Video pour des rencontres de Ligue des champions.

Reste à savoir comment la Premier League décidera de réagir face à ce phénomène et si le Blackout finira par être levé. Le ras-le-bol économique est bien présent et c'est toute une économie qui pourrait être en danger. 
0
Loading