Tottenham - MU : Un nul de folie

Il arrive au PSG, il a Anelka et Coman dans le viseur

Pas une surprise, le PSG n'a pas recruté au poste d'arrière droit parceque Luis Enrique l'avait deja repéré l'an dernier. Il s'est blessé pour plusieurs mois en juin avec les jeunes de l'EDF et même en sachant ça, le PSG n'a pas recruté. Il est revenu mi octobre de blessure et depuis il enchaîne bien