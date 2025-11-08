ICONSPORT_276486_0038

Tottenham - MU : Un nul de folie

Premier League08 nov. , 15:30
parGuillaume Conte

Manchester United a manqué l’occasion de poursuivre sa série victorieuse. Devant au score grâce à un but de l’inévitable Mbeumo, les Red Devils ont été renversés en fin de match par Tottenham, passé devant grâce à Tel (84e) et Richarlison (91e). Mais au bout des arrêts de jeu De Ligt a égalisé pour un match nul 2-2 qui laisse les deux équipes sur leur faim et devrait coûter le podium aux Spurs. 

Derniers commentaires

Dönnum va prendre cher, Toulouse est révolté

Tu peux enlever le "peut-être" de ta phrase.

Ligue 1+, le nouveau nombre d’abonnés fait froid dans le dos

Je pense que les 3-400 000 pourront être atteint rapidement. Le reste viendra petit à petit.

Il arrive au PSG, il a Anelka et Coman dans le viseur

Pas une surprise, le PSG n'a pas recruté au poste d'arrière droit parceque Luis Enrique l'avait deja repéré l'an dernier. Il s'est blessé pour plusieurs mois en juin avec les jeunes de l'EDF et même en sachant ça, le PSG n'a pas recruté. Il est revenu mi octobre de blessure et depuis il enchaîne bien

Ligue 1+, le nouveau nombre d’abonnés fait froid dans le dos

Quand il y aura toute la L1, quand Bein aura rendu son match, le nombre d'abonnés sera optimisé et l'on pourra vraiment voir s'il est possible de dépasser les 2 millions

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

57000 personnes pour une capacité à 59000 ah ouais clairement le stade est trop grand ! Je sais pas si le rédacteur de cet article comprend ce qu'il écrit ? Un dimanche soir avec des déplacements pour aller dans un stade très éloigné de la ville avec des tarifs très élevés.... 57000 reste un très bon chiffre , lorsque le stade était à Gerland au cœur de la ville la capacité maximale aurait été de 42 000....Bref ! Bravo à tous ceux qui se déplaceront dimanche soir...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

