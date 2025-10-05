ICONSPORT_267671_0012
Ligue 1+

L'OL et les droits TV, un choc incroyable

TV05 oct. , 12:00
parClaude Dautel
4
La LFP a décidé de frapper fort en lançant Ligue 1+, sa propre chaîne télé, afin de diffuser les matchs du championnat de France. En attendant, les clubs se serrent la ceinture et Paulo Fonseca est sidéré par cette situation.
Le lancement de Ligue 1+ est une vraie réussite, puisque la chaîne de la L1 compte plus d'un million d'abonnés, ce qui était son objectif en fin de saison 2025-2026. Mais en attendant, on est bien loin des centaines de millions d'euros que les clubs se partageaient chaque année lors des précédents contrats. Preuve de cette situation violente sur le plan financier, la DCNG a demandé aux équipes de ne pas prévoir de ligne budgétaire pour les droits TV, afin qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise à l'heure du bilan. Si certaines rumeurs évoquent un possible chèque de 15 millions d'euros pour le champion de France, Paulo Fonseca ne cache pas sa sidération de voir dans quel état se trouve la Ligue 1 par rapport aux droits TV. Pour l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais, cela est totalement incroyable.

L'OL ne touchera pas un énorme chèque des droits TV

Même si l'OL joue le jeu avec Ligue 1+, qui constitue désormais le seul espoir des 18 clubs de L1, Paul Fonseca estime que le chèque que percevra Lyon en fin de saison est indigne d'un grand championnat. « La question des droits TV, pour moi, est incroyable. C’est un enjeu majeur pour la valorisation de la Ligue. Je vais donner un exemple : la Ligue portugaise est un bon championnat, avec de bons joueurs et trois ou quatre équipes fortes, mais ce n’est pas la Ligue 1. Le dernier club promu en première division portugaise perçoit plus de droits TV que de bons clubs français. C’est incroyable pour moi et difficile à comprendre », a reconnu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avant la réception de Toulouse. Un match qui sera diffusé ce dimanche par Ligue 1+.
Dans le même temps, on a appris que LFP Média et plusieurs clubs s'affrontaient concernant le match actuellement diffusé par BeinSports. Tandis que la Ligue veut récupérer ce match afin que la chaîne Ligue 1+ ait l'exclusivité du championnat la saison prochaine, des clubs voudraient que BeinSports garde ce match, car la chaîne qatarie paie 78,5 millions pour ce seul match. Et dans la situation actuelle, ce bonus est appréciable.
4
Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Auras tu le courage jusqu en juin de le conserver ? RIRES SImple comme bonjour

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tout le monde est méchant et injuste envers toi RIRES Simple comme bonjour

L'OL et les droits TV, un choc incroyable

On l'interroge sur Lyon, donc il répond sur Lyon. C'est exactement pareil pour les autres clubs , calme-toi ne sois pas parano !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, et bien votre complot a échoué hein. C'est tout de même amusant de te voir boire les paroles de Raymond qui te prends pour un bel idiot, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Oui oui tout le monde ment sauf toi 🤣 C est un complot de faire passer notre petite Kenny pour un fuyard sans couille RIRES Simple comme bonjour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

