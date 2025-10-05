L'OL et les droits TV, un choc incroyable

La LFP a décidé de frapper fort en lançant Ligue 1+, sa propre chaîne télé, afin de diffuser les matchs du championnat de France. En attendant, les clubs se serrent la ceinture et Paulo Fonseca est sidéré par cette situation.

Le lancement de Ligue 1+ est une vraie réussite, puisque la chaîne de la L1 compte plus d'un million d'abonnés , ce qui était son objectif en fin de saison 2025-2026. Mais en attendant, on est bien loin des centaines de millions d'euros que les clubs se partageaient chaque année lors des précédents contrats. Preuve de cette situation violente sur le plan financier, la DCNG a demandé aux équipes de ne pas prévoir de ligne budgétaire pour les droits TV, afin qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise à l'heure du bilan. Si certaines rumeurs évoquent un possible chèque de 15 millions d'euros pour le champion de France, Paulo Fonseca ne cache pas sa sidération de voir dans quel état se trouve la Ligue 1 par rapport aux droits TV. Pour l'entraîneur portugais de l' Olympique Lyonnais , cela est totalement incroyable.

L'OL ne touchera pas un énorme chèque des droits TV

La question des droits TV, pour moi, est incroyable. C’est un enjeu majeur pour la valorisation de la Ligue. Je vais donner un exemple : la Ligue portugaise est un bon championnat, avec de bons joueurs et trois ou quatre équipes fortes, mais ce n’est pas la Ligue 1. Le dernier club promu en première division portugaise perçoit plus de droits TV que de bons clubs français. C’est incroyable pour moi et difficile à comprendre », a reconnu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avant la réception de Toulouse. Un match qui sera diffusé ce dimanche par Ligue 1+. Même si l' OL joue le jeu avec Ligue 1+, qui constitue désormais le seul espoir des 18 clubs de L1, Paul Fonseca estime que le chèque que percevra Lyon en fin de saison est indigne d'un grand championnat. «», a reconnu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avant la réception de Toulouse. Un match qui sera diffusé ce dimanche par Ligue 1+.

Dans le même temps, on a appris que LFP Média et plusieurs clubs s'affrontaient concernant le match actuellement diffusé par BeinSports. Tandis que la Ligue veut récupérer ce match afin que la chaîne Ligue 1+ ait l'exclusivité du championnat la saison prochaine, des clubs voudraient que BeinSports garde ce match, car la chaîne qatarie paie 78,5 millions pour ce seul match. Et dans la situation actuelle, ce bonus est appréciable.