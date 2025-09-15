ICONSPORT_266745_0160
La chaîne Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés !

parClaude Dautel
Un mois après son lancement, la chaîne Ligue 1+ a déjà atteint le million d'abonnés, alors que c'était son objectif en fin de saison. Pour la LFP et les 18 clubs de Ligue 1, c'est une excellente nouvelle.
Nicolas de Tavernost ne l'avait pas masqué après seulement une semaine de commercialisation, le succès était au rendez-vous pour la chaîne Ligue 1+ lancée cet été par la Ligue de Football Professionnel après la fin du contrat avec DAZN. Même si Beinsports conserve un des neuf matchs en direct, le public est au-rendez vous. Alors que la barre des 600.000 abonnés avait été atteinte au bout d'une semaine, la LFP annonce ce lundi que c'est cette fois le cap du million d'abonnés qui a été dépassé. Un incroyable résultat, puisque Ligue 1+ espérait seulement atteindre ce niveau en juin 2026.

1,06 million d'abonnés à la chaîne Ligue 1+

Dans un communiqué, la Ligue se réjouit évidemment de ce carton commercial. « LFP Media annonce que Ligue 1+ a dépassé le million d’abonnés, atteignant dès le premier mois de compétition l’objectif initialement fixé pour l’ensemble de la saison 2025/2026. En effet, au 14/09, Ligue 1+ comptait 1,026 million d’abonnés. Ce résultat est relié au fort attachement du public au championnat de France de Ligue 1 et aux clubs français, à une offre éditoriale immersive soutenue par les clubs et une hyper-distribution efficace », explique la LFP. N'oublions pas que tout ce fait sans que Canal+ soit monté dans le train. Bien sûr, il faudra encore beaucoup plus d'abonnés avant que les 18 clubs de Ligue 1 touchent le pactole, mais au moins la chaîne Ligue 1+ a réussi là où d'autres ont lourdement échoué ces dernières saisons.

Loading