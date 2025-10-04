ICONSPORT_258823_0249

Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+

TV04 oct. , 11:30
parGuillaume Conte
Ligue 1+ a fait une entrée réussie pour la diffusion du championnat de France. De quoi donner de l'appétit à l'un de ses dirigeants, persuadés qu'il peut prendre une case où régnait Canal+ avant. 
En faisant le choix de s’écarter des droits TV de la Ligue 1 ces derniers temps, Canal+ a décidé de se concentrer totalement sur la Coupe d’Europe de football. Avec succès car la campagne victorieuse du PSG en Ligue des Champions a permis à la chaine cryptée de réaliser d’énormes audiences, et de tirer le meilleur du nouveau format de la C1 plutôt séduisant, avec plus de grosses affiches d’entrée de jeu. En revanche, en ce qui concerne le football national, Canal+ a plongé avec un désintéressement marqué du Canal Football Club. 
Autrefois, l’émission d’Hervé Mathoux était le rendez-vous des passionnés et des téléspectateurs pour faire monter la pression avant le match du dimanche soir. Il y a 10 ans, elle dépassait régulièrement le million de téléspectateurs, avec des invités de premier rang. Désormais, cette audience est généralement divisée par trois et tourne autour des 300.000 téléspectateurs. Sans vraiment beaucoup évoquer l'actualité de la Ligue 1.
Et cela ne devrait pas s’arranger car Ligue 1+ envisage de donner encore plus d’ampleur à son magazine du dimanche soir consacré à l’actualité de notre championnat. C’est ce qu’annonce Jérome Cazadieu dans les colonnes de L’Equipe. « Durant la semaine, on peut être encore meilleur sur la promotion des matches de la journée à venir. On peut aussi devenir progressivement plus référents en termes de discussions et de débats. Pour y parvenir, on doit parler plus de nos émissions, par exemple en recevant, plus régulièrement, des invités dans Le Club Ligue 1+, le dimanche soir », a livré le directeur éditorial de Ligue 1+, très satisfait du bilan et aussi du contenu proposé par la nouvelle chaine qui monte du football français. 
