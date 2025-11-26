Ligue 1 : Amazon veut racheter le match de Beinsports !

Beinsports ne souhaite pas conserver le match de Ligue 1 qu'elle diffuse chaque samedi. Pour la LFP, c'est forcément un sacré problème. Mais, une solution se précise avec le possible retour d'Amazon dans le dossier.

D'ici à quelques jours, la Ligue de Football Professionnel et Beinsports vont se retrouver devant les juges. Car la chaîne sportive franco-qatarie réclame 29 millions d'euros d'indemnité à la LFP, contestant le choix des matchs qui lui sont réservés le samedi soir. Tout cela alors que Beinsports négocie avec Canal+ pour récupérer des rencontres de Ligue des champions, et surtout a déjà décidé de ne plus diffuser la Ligue 1 à compter de la saison prochaine. De quoi faire peur aux 18 clubs de L1, puisque le média dirigé par le Qatar verse 78,5 millions d'euros par saison, du moins jusque-là. Mais, à en croire le média spécialisé L'Informé , l'ombre de Prime Vidéo est de retour en France. La chaîne, propriété d'Amazon, avait diffusé avec réussite le championnat de France après le fiasco Mediapro. Et l'idée d'acheter le fameux neuvième match de Ligue 1 est dans l'air.

Prime Vidéo veut revenir dans le football

Selon Emmanuel Paquette et Morgan Leclerc, les deux journalistes qui ont travaillé sur ce sujet, aucune négociation n'est en cours, mais Amazon aurait déjà fait part de son intérêt pour ce match de Ligue 1 que Beinsports veut abandonner. « La plateforme américaine pourrait se montrer d’autant plus intéressée qu’elle est ressortie bredouille de l’appel d’offres de l’UEFA clos la semaine passé pour les différentes coupes d’Europe », précisent nos confrères. Même si Amazon n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet toujours très sensible des droits du foot, le travail réalisé par Prime Vidéo et ses équipes avaient donné entière satisfaction à la LFP, aux clubs, mais également aux abonnés.