ICONSPORT_162627_0120
Ligue 1 - Prime Vidéo

Ligue 1 : Amazon veut racheter le match de Beinsports !

TV26 nov. , 10:20
parJérôme Capton
0
Beinsports ne souhaite pas conserver le match de Ligue 1 qu'elle diffuse chaque samedi. Pour la LFP, c'est forcément un sacré problème. Mais, une solution se précise avec le possible retour d'Amazon dans le dossier.
D'ici à quelques jours, la Ligue de Football Professionnel et Beinsports vont se retrouver devant les juges. Car la chaîne sportive franco-qatarie réclame 29 millions d'euros d'indemnité à la LFP, contestant le choix des matchs qui lui sont réservés le samedi soir. Tout cela alors que Beinsports négocie avec Canal+ pour récupérer des rencontres de Ligue des champions, et surtout a déjà décidé de ne plus diffuser la Ligue 1 à compter de la saison prochaine. De quoi faire peur aux 18 clubs de L1, puisque le média dirigé par le Qatar verse 78,5 millions d'euros par saison, du moins jusque-là. Mais, à en croire le média spécialisé L'Informé, l'ombre de Prime Vidéo est de retour en France. La chaîne, propriété d'Amazon, avait diffusé avec réussite le championnat de France après le fiasco Mediapro. Et l'idée d'acheter le fameux neuvième match de Ligue 1 est dans l'air.

Prime Vidéo veut revenir dans le football

Selon Emmanuel Paquette et Morgan Leclerc, les deux journalistes qui ont travaillé sur ce sujet, aucune négociation n'est en cours, mais Amazon aurait déjà fait part de son intérêt pour ce match de Ligue 1 que Beinsports veut abandonner. « La plateforme américaine pourrait se montrer d’autant plus intéressée qu’elle est ressortie bredouille de l’appel d’offres de l’UEFA clos la semaine passé pour les différentes coupes d’Europe », précisent nos confrères. Même si Amazon n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet toujours très sensible des droits du foot, le travail réalisé par Prime Vidéo et ses équipes avaient donné entière satisfaction à la LFP, aux clubs, mais également aux abonnés. 
Et au moment où Amazon a piqué une grande partie des droits de la NBA à Beinsports, ce serait encore un joli coup fait par l'entreprise de Jeff Bezos. A priori, Amazon ne serait d'ailleurs pas le seul gros groupe intéressé par ce match de Ligue 1 qui va certainement revenir sur le marché en juin prochain. Car après le gros coup de Canal+ en Ligue des champions, des diffuseurs anglo-saxons rêvent toujours de s'implanter en France pour le plus grand plaisir de la L1.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0293
OL

OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv

ICONSPORT_267481_0207
Liga

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

ICONSPORT_261406_1332
PSG

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

ICONSPORT_276350_0131
OL

OL : Satriano achevé en deux phrases assassines

Fil Info

14:03
OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv
14:00
Le Real propose un échange délirant à Manchester City
13:40
PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris
13:20
OL : Satriano achevé en deux phrases assassines
13:00
OM : L’explication farfelue de Weah sur son entente avec Aubameyang
12:40
Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham
12:20
OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère
12:00
OM : Dani Ceballos va signer en janvier !
11:40
L'OL et PSG associés dans un énorme projet

Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading