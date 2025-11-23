TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

ICONSPORT_186591_0143 (1)

Confronté à une énorme concurrence, Canal+ a frappé fort en conservant 100% des droits TV de la Ligue des Champions et des autres coupes d’Europe pour 450 millions d’euros. Une prouesse saluée par Daniel Riolo.
Cette semaine, l’UEFA organisait son appel d’offre tant attendu pour l’attribution de ses droits TV sur la période 2027-2031. L’actuel diffuseur Canal+ était confronté à une énorme concurrence représentée par les géants du web et notamment par Paramount+. Les spécialistes s’attendaient à ce que la chaîne cryptée perde au moins une partie de ses droits, affaiblissant par conséquent son offre. Il n’en sera rien puisque contre toute attente, Canal+ et son président Maxime Saada ont réalisé le gros coup en conservant 100% des droits de la Ligue des Champions mais aussi de l’Europa League et de la Conférence League.
La chaîne cryptée va même payer un peu moins qu’en ce moment puisqu’elle déboursera 450 millions d’euros par an sur la période 2027-2031 contre 480 millions d’euros actuellement. Une prouesse saluée par Daniel Riolo, qui estime qu’en investissant environ 200 millions d’euros de plus, Canal+ pourrait sans mal récupérer les droits TV de la Ligue 1 et ainsi proposer 100% du football à ses abonnés. Une offre de rêve pour les consommateurs… et pour les clubs, puisque Ligue1+ est loin de rapporter une telle somme pour l’instant.

La Ligue 1 sur Canal+, le rêve de Daniel Riolo

« Je ne sais pas si on se rend compte, c’était quand que la Ligue 1 valait 700 ou 800 millions d’euros ? Ce n’est pas si vieux que ça ! On ne parle pas d’il y a 20 ans. Même quand Amazon a mis des sous, on était aux alentours de 600 millions. Un opérateur comme Canal+ qui vient de lâcher 450 millions d’euros pour l’Europe, imaginons qu’ils mettent seulement 200 millions d’euros pour la Ligue 1, ce serait déjà énorme pour la Ligue 1 vu qu’actuellement on est à zéro. Cela veut dire qu’il pourrait avoir tout le foot, européen et français, pour une somme inférieure à ce qu’étaient les droits TV de la Ligue 1 pendant très longtemps. Il faut mesurer ça » analyse d'abord Daniel Riolo avant de conclure.

