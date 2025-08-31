Le public adore Ligue 1+, le piratage est KO

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le début de la saison de Ligue 1, le championnat est disponible sur les antennes de Ligue 1+. Le média de la LFP propose des prix attractifs pour séduire les plus réticents.

La Ligue 1 est désormais disponible sur Ligue 1+. Le média créé par la Ligue de Football Professionnel sait qu'il est attendu au tournant. Afin de séduire le plus de fans de football possible, la stratégie a été de proposer des prix abordables. Il suffit de débourser 9,99 euros par mois pendant 3 mois puis 14,99 euros par mois le reste de l'année pour s'abonner. Ligue 1+ a réussi ses débuts avec un nombre d'abonnements élevé. Du travail reste à faire mais le piratage n'a plus vraiment la cote.

Ligue 1+, la bataille est lancée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L1+ (@ligue1plus)

Sur les réseaux sociaux, dont X, certains veulent encore profiter du piratage pour regarder la Ligue 1. Un comportement qui a du mal à passer au vu des prix proposés. Lors de Toulouse vs PSG ce samedi soir, des échanges parfois tendus ont eu lieu sur le réseau social d'Elon Musk. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Ligue 1 + ils sont trop boostés les liens sautent en 3 minutes » ; « Regardez ce que vous me poussez à faire dans la France de Macron sérieux (oui j’ai pas attendu longtemps les liens font que de sauter ça m’a soulé dsl) » ; « Franchement c’est normal. C’est du foutage de gueule de prendre des liens vu le faible prix et la qualité de la chaîne » ; « Faudrait peut-être lâcher la tune aussi une fois. Vous voulez quoi ? Une Ligue 1 à 2 euros par mois ? » ; « T’as qu’à être normal, tu travailles et tu payes Ligue 1 + comme une personne normale » ou encore « Paye juste, c’est à cause des gens comme vous que les clubs n’ont plus autant d’argent qu’avant sur les droits TV. Maintenant le passe L1 coûte 9,99 euros, c’est vraiment pas cher du tout comparé à ce que proposait DAZN. Paye et fais pas ch*er ». Alors que ce mois d'août se termine, Ligue 1+ aurait dépassé les 600 000 abonnés, même si les clubs de l'élite devraient toucher moins qu'auparavant en droits tv, ce qui reste un problème majeur pour le football français.