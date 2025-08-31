Canal+ pleurniche à cause de Ligue 1+

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La chaîne Ligue 1+ n'est pas distribuée par Canal+, ce qui incite certains à se désabonner de la chaîne du groupe Bolloré. Le patron de C+ a pointé du doigt la chaîne de la LFP.

Ancien journaliste vedette de France 2, où il animait notamment Stade 2 et assurait les commentaires du Tour de France, Patrick Chêne a interpellé Maxime Saada via X (anciennement Twitter). Ce message était pour lui faire savoir que l'absence d'accord pour diffuser Ligue 1+ sur MyCanal allait le pousser à se désabonner de la chaîne après 40 ans d'abonnement. Et quelques minutes plus tard, le grand patron a répondu à l'ancien journaliste, prenant sa remarque très au sérieux. Pour Maxime Saada, Canal+ voulait vraiment distribuer la chaîne Ligue 1, mais ce sont les dirigeants de cette dernière qui ont fait capoter le projet.

Nous avons fait le maximum pour distribuer la nouvelle chaîne cet été, en mobilisant les équipes de @canalplus en pleine trêve estivale. Mais une exigence de dernière minute de la part de nos interlocuteurs, alors que toutes les conditions techniques et commerciales étaient… — Maxime Saada (@maxsaada) August 30, 2025

« Nous avons fait le maximum pour distribuer la nouvelle chaîne cet été, en mobilisant les équipes de Canal+ en pleine trêve estivale. Mais une exigence de dernière minute de la part de nos interlocuteurs, alors que toutes les conditions techniques et commerciales étaient remplies, a compromis le lancement, à notre grand regret. Croyez-bien que notre seule préoccupation est de satisfaire nos abonnés », a répondu le dirigeant de Canal+, qui réécrit un peu l'histoire.

En effet, après la première journée de Ligue 1, Nicolas de Tavernost et Maxime Saada étaient proches d'un accord de distribution de Ligue 1+ via MyCanal. Mais du côté de LFP Média, on exigeait que Canal+ cesse ses actions en justice contre la Ligue, et c'est sur ce point forcément important que les négociations ont tourné au vinaigre. Au point même que Ligue 1+ a bloqué les flux que Canal+ souhaitait utiliser pour diffuser la chaîne, les deux camps se renvoyant la faute de cet échec. Il est vrai que les 600.000 abonnés obtenus en une semaine par Ligue1+ ont probablement dû titiller C+.