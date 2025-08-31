Canal+ pleurniche à cause de Ligue 1+

Par Claude Dautel

La chaîne Ligue 1+ n'est pas distribuée par Canal+, ce qui incite certains à se désabonner de la chaîne du groupe Bolloré. Le patron de C+ a pointé du doigt la chaîne de la LFP. 

Ancien journaliste vedette de France 2, où il animait notamment Stade 2 et assurait les commentaires du Tour de France, Patrick Chêne a interpellé Maxime Saada via X (anciennement Twitter). Ce message était pour lui faire savoir que l'absence d'accord pour diffuser Ligue 1+ sur MyCanal allait le pousser à se désabonner de la chaîne après 40 ans d'abonnement. Et quelques minutes plus tard, le grand patron a répondu à l'ancien journaliste, prenant sa remarque très au sérieux. Pour Maxime Saada, Canal+ voulait vraiment distribuer la chaîne Ligue 1, mais ce sont les dirigeants de cette dernière qui ont fait capoter le projet.

« Nous avons fait le maximum pour distribuer la nouvelle chaîne cet été, en mobilisant les équipes de Canal+ en pleine trêve estivale. Mais une exigence de dernière minute de la part de nos interlocuteurs, alors que toutes les conditions techniques et commerciales étaient remplies, a compromis le lancement, à notre grand regret. Croyez-bien que notre seule préoccupation est de satisfaire nos abonnés », a répondu le dirigeant de Canal+, qui réécrit un peu l'histoire.

En effet, après la première journée de Ligue 1, Nicolas de Tavernost et Maxime Saada étaient proches d'un accord de distribution de Ligue 1+ via MyCanal. Mais du côté de LFP Média, on exigeait que Canal+ cesse ses actions en justice contre la Ligue, et c'est sur ce point forcément important que les négociations ont tourné au vinaigre. Au point même que Ligue 1+ a bloqué les flux que Canal+ souhaitait utiliser pour diffuser la chaîne, les deux camps se renvoyant la faute de cet échec. Il est vrai que les 600.000 abonnés obtenus en une semaine par Ligue1+ ont probablement dû titiller C+.

 