TV ‍: Ligue 1+, un premier chiffre tombe

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ligue1+ a réussi son lancement avec un nombre d’abonnés déjà imposant selon Nicolas de Tavernost, et une offre financière et éditoriale qui séduit.

Ce week-end a marqué le début de la saison 2025-2026 mais au-delà des résultats et des premiers matchs, c’est surtout le lancement de la nouvelle chaîne Ligue1+ qui était scruté par les observateurs. Le pari est pour l’instant réussi pour la plateforme de la LFP, qui compte déjà plus de 600.000 abonnés selon Nicolas de Tavernost. « Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés et nous pensons qu'on fera en une seule journée de Championnat, la J1, ce qui a été fait sur l'ensemble de la saison précédente. C'est beaucoup en effet. Après, ce n'est pas le même tarif d’abonnement. La seule certitude est que le démarrage de Ligue 1+ est réussi. Il l'est sur le plan technique, éditorial et sur celui du résultat » s’est félicité le patron de LFP Media dans L’Equipe. La question est maintenant de savoir combien tous ces abonnements vont rapporter aux clubs de Ligue 1.

Je suis parti sur des calculs optimistes, basés sur des hypothèses, sans compter des spécificités ou des éléments particuliers.

Mais en gros, à 600 000 abonnés (et ça va forcément augmenter sur la saison), on peut espérer un GAIN TOTAL de 125M€ en droits tv#ligue1plus pic.twitter.com/8TWkCvWxhI — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) August 19, 2025

Spécialiste de l’économie du sport et intervenant régulier sur RMC, Pierre Rondeau a fait ses petits calculs. Selon lui, les droits TV pourraient au moins s’élever à 125 millions d’euros pour les clubs de Ligue 1 cette saison. En attendant de voir jusqu’où pourront grimper les abonnements à Ligue1+ avec un objectif à 1 million d’ici la fin de la saison qui pourrait être battu après ce démarrage réussi. « Je suis parti sur des calculs optimistes, basés sur des hypothèses, sans compter des spécificités ou des éléments particuliers. Mais en gros, à 600 000 abonnés (et ça va forcément augmenter sur la saison), on peut espérer un GAIN TOTAL de 125M€ en droits tv » a publié sur X l’économiste, ajoutant le détail de ses calculs pour arriver à ce résultat. Reste à voir si dans les faits, ce chiffre plutôt encourageant se confirmera et surtout, s’il augmentera de manière considérable au fil de la saison pour donner un peu d’air aux clubs sur le plan financier après les désastres Mediapro ou encore DAZN ces dernières années.