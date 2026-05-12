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L3 : Ligue 1+ diffusera des matchs le jeudi

TV12 mai , 15:45
parGuillaume Conte
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Ligue 1+ a décidé de mettre le paquet sur la Ligue 3 la saison prochaine. La nouvelle division aura une exposition importante, à commencer dès le jeudi soir.
Diffuseur exclusif de la Ligue 1 la saison prochaine, Ligue 1+ entend bien proposer à ses abonnés une offre complète pour récupérer un maximum de personnes et justifier l’augmentation prévue du prix des abonnements. C’est ainsi que, outre toute la Ligue 1, la chaine de la LFP proposera à ses suiveurs l’ensemble des rencontres de Ligue 3. La nouvelle division qui remplacera le National va s’appuyer sur une exposition inédite à ce niveau.

Une affiche de Ligue 3 le jeudi soir

L’ensemble des matchs pourra donc être suivi sur la chaine Ligue 1+, et l’affiche de la journée sera même diffusé le jeudi soir, pour mettre en avant la troisième division française. « Chaque journée s’ouvrira le jeudi à 20h45 avec l’affiche du week‑end. Pour ces rencontres, un dispositif renforcé de cinq caméras sera déployé, avec la présence au stade d’un duo de commentateurs ainsi que d’un journaliste bord terrain, afin d’offrir une couverture éditoriale complète », a fait savoir la LFP, qui prévoit un dispositif plus neutre pour le reste des rencontres.
« Les huit autres rencontres seront diffusées le samedi à 15h00, dans le cadre d’un multiplex dédié. Chacune de ces rencontres bénéficiera d’un canal spécifique et sera proposée en intégralité, grâce à un dispositif de deux caméras », a fait savoir Ligue 1+, qui proposera donc un multiplex pour les autres rencontres, et un canal dédié à chaque match, sans y associer non plus des commentateurs à chaque fois.
Une belle mise en avant en tout cas pour un championnat parfois difficile à suivre, et qui était diffusé par la FFF jusqu’à présent, sans rétribution digne de ce nom.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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