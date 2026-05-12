L3 : Ligue 1+ diffusera des matchs le jeudi

Ligue 1+ a décidé de mettre le paquet sur la Ligue 3 la saison prochaine. La nouvelle division aura une exposition importante, à commencer dès le jeudi soir.

Diffuseur exclusif de la Ligue 1 la saison prochaine , Ligue 1+ entend bien proposer à ses abonnés une offre complète pour récupérer un maximum de personnes et justifier l’augmentation prévue du prix des abonnements. C’est ainsi que, outre toute la Ligue 1, la chaine de la LFP proposera à ses suiveurs l’ensemble des rencontres de Ligue 3. La nouvelle division qui remplacera le National va s’appuyer sur une exposition inédite à ce niveau.

Une affiche de Ligue 3 le jeudi soir

L’ensemble des matchs pourra donc être suivi sur la chaine Ligue 1+, et l’affiche de la journée sera même diffusé le jeudi soir, pour mettre en avant la troisième division française. « Chaque journée s’ouvrira le jeudi à 20h45 avec l’affiche du week‑end. Pour ces rencontres, un dispositif renforcé de cinq caméras sera déployé, avec la présence au stade d’un duo de commentateurs ainsi que d’un journaliste bord terrain, afin d’offrir une couverture éditoriale complète », a fait savoir la LFP, qui prévoit un dispositif plus neutre pour le reste des rencontres.

« Les huit autres rencontres seront diffusées le samedi à 15h00, dans le cadre d’un multiplex dédié. Chacune de ces rencontres bénéficiera d’un canal spécifique et sera proposée en intégralité, grâce à un dispositif de deux caméras », a fait savoir Ligue 1+, qui proposera donc un multiplex pour les autres rencontres, et un canal dédié à chaque match, sans y associer non plus des commentateurs à chaque fois.

Une belle mise en avant en tout cas pour un championnat parfois difficile à suivre, et qui était diffusé par la FFF jusqu’à présent, sans rétribution digne de ce nom.