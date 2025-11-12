France-Ukraine du 13 novembre : Sur quelle chaine suivre le match

ICONSPORT_269653_0029

Le match France - Ukraine doit permettre aux Bleus de valider leur billet pour la Coupe du monde 2026. 
La France joue ce jeudi sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Pour valider son billet pour le Mondial en Amérique, la formation entrainée par Didier Deschamps a besoin d’une victoire face à l’Ukraine. Si cela devait être le cas, alors la qualification serait en poche à 100 %. C’est le seul scénario qui assure aux Bleus une présence à la Coupe du monde dès ce jeudi soir. En cas de match nul, il faudrait ensuite éviter de se faire doubler par l’Ukraine lors de la dernière journée. Et en cas de défaite, les dés seraient totalement relancés et tout se jouerait alors lors d’un dernier match crucial en Azerbaïdjan. 

TF1 diffusera la rencontre des Bleus

Didier Deschamps a bien conscience que c’est ce jeudi soir au Parc des Princes que tout doit donc se jouer pour s’éviter des frayeurs. La rencontre aura donc lieu ce jeudi 13 novembre, soit précisément 10 ans après les attentats à Paris et au Stade de France. Le match se disputera au Parc des Princes avec un coup d’envoi à 20h45. 
C’est TF1 qui diffusera cette rencontre d’éliminatoire du mondial 2026. Pour ce match, les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Defarges en homme de terrain. Une recette habituelle pour la première chaine qui sait que cette rencontre, à cette date si particulière, devrait être assez suivie. Surtout que les téléspectateurs ont envie de voir leur équipe nationale aller chercher ce billet pour la Coupe du monde, et enchainer ainsi une 8e participation consécutive à un Mondial. 
