TV : La Ligue 1 cartonne dans le monde grâce à Troyes

En pleine crise des droits TV, la Ligue 1 a besoin de séduire à l’étranger. La Chine fait partie des pays intéressés par notre championnat, et notamment par le match entre Lille et Troyes le mois dernier.

Considérés comme les clubs les plus populaires en France, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille font le bonheur des diffuseurs. Leurs matchs permettent de réaliser les plus fortes audiences dans l’Hexagone. Et pourtant, la tendance n’est pas tout à fait la même à l’étranger. Le journaliste de RMC Nicolas Pelletier nous apprend que le match de Ligue 1 le plus regardé cette saison hors de nos frontières ne concerne ni les Parisiens, ni les Marseillais.

Depuis le début de la saison, l'affiche qui a été la plus regardée à l'international c'est Lille-Troyes (2-0, 4e journée), a révélé notre confrère. La présence d'Ayase Ueda (l’attaquant japonais du LOSC, ndlr) est une partie de l'explication mais c'est aussi parce qu'il y avait une exposition maximale en Chine. Le match a fait 2,15 millions de téléspectateurs en moyenne en Chine parce que c'était diffusé sur la chaîne publique chinoise en prime time. » , a révélé notre confrère.

« La Ligue a un bureau en Chine et a négocié en permanence avec la chaîne chinoise CCTV, qui a renvoyé Kylian Mbappé dans les cordes il y a quelques jours, a glissé le journaliste. Donc ça a permis une exposition maximale de cette affiche Lille-Troyes qui était diffusée à 15h en France. La deuxième affiche la plus regardée au niveau mondial depuis le début de la saison, c'est OM-PSG. Et la troisième c'est Brest-PSG. » Quant à la saison dernière, la rencontre de Ligue 1 qui a réuni le plus de téléspectateurs à l'étranger opposait Lorient à Strasbourg (2-3, 31e journée). Là encore, ce n’était pas forcément l’affiche la plus séduisante.