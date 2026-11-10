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Benatia semait la terreur, les langues se délient à l’OM

Benatia semait la terreur, les langues se délient à l’OM

OM
parGuillaume Conte
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La méthode Bruno Genesio fonctionne à l'OM, qui retrouve le sourire et les victoires depuis un mois. Cela change de la crainte qu'inspirait Medhi Benatia, et de la pression permanente de l'ancienne équipe dirigeante.
Relégable au moment de la précédente trêve internationale, l’OM se retrouve désormais quatrième du classement un mois plus tard. Un petit miracle signé Bruno Genesio, qui a su tirer le meilleur de ses joueurs malgré les innombrables départs de l’été. Avec sa placidité habituelle, l’entraineur lyonnais a su motiver ses troupes, tirer le meilleur de ses joueurs, et faire progresser l’ensemble de son groupe. Les joueurs tirent tous dans le même sens, et même Timothy Weah, parmi les capitaines de l’effectif, a souligné que les joueurs se dépouillaient pour leur entraineur, qui leur donne envie de se surpasser.
Des compliments qui vont toucher Bruno Genesio, qui a toutefois rappelé que la saison était encore longue et qu’il ne fallait pas se voir trop beau. Mais même avec les mauvais résultats du début de saison, l’ambiance est restée au beau fixe, et c’est l’une des clés de cette réussite. Pour les joueurs, qui étaient quasiment tous déjà présents la saison dernière, cela change de l’ambiance de l’équipe dirigeant précédente, et cela fait bien un fou.

Benatia a le regard qui tue

Dans L’Equipe, le proche d’un joueur de l’effectif actuel avoue que le climat était pesant la saison dernière. « La saison dernière, après une défaite, c'était la fin du monde. Lors du dîner d'après match, si tu avais le malheur de sourire, et que Medhi Benatia te captait, il te brûlait vif du regard. Avec Genesio, on est repartis sur une feuille blanche. Après la série de défaites en septembre, le coach a diffusé de la sérénité, de la confiance, et lui et les autres joueurs se sont toujours sentis protégés, sécurisés », confie ainsi le proche d’un joueur de l’OM.
Avec Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia, c’était la méthode italienne, avec chasse à la taupe, silenzio stampa, ritiro et tête basse pour une semaine à chaque défaite. La méthode Genesio est beaucoup plus dans le dialogue et la souplesse, et cela a l’air de marcher pour l’OM en ce moment.

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