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L’ASSE victime d’une terrible injustice qui peut coûter très cher

L’ASSE victime d’une terrible injustice qui peut coûter très cher

ASSE
parGuillaume Conte
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Ian Cathro va présenter une équipe inédite en Coupe de France ce dimanche, en raison d'un calendrier qui dessert totalement les Verts.
La trêve internationale porte mal son nom à Saint-Etienne. Car si la coupure a bien lieu en ce qui concerne le championnat, la Coupe de France sera de mise dès le week-end prochain pour l’entrée en lice des formations de Ligue 2 au 7e tour. Certes, la plupart des formations de l’antichambre de la Ligue 1 n’ont en général pas beaucoup d’internationaux, mais ce n’est pas le cas de l’ASSE, et les Verts peuvent râler d’être privés d’une dizaine de joueurs pour le match contre Rumilly. L'ASSE est obligée de libérer ses joueurs aux dates de la FIFA, ce qui n'empêche pas la FFF de caser ce 7e tour de Coupe de France à cette même date.
Kévin Pedro, Zuriko Davitashvili, Áron Csongvai, Nadir El Jamali, Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Marten-Chris Paalberg, Augustine Boakye et Irvin Cardona sont appelés par leur sélection nationale et manqueront donc ce rendez-vous contre une équipe de National 1, soit juste deux divisions en dessous de l’ASSE. La formation de Haute-Savoie n’a peut-être pas un nom ronflant, mais elle reste sur trois victoires d’affilée en championnat, et n’est qu’à trois longueurs du Nimes Olympiques, candidat à la remontée en Ligue 3.
Le parfait match piège en pleine trêve internationale, avec donc de nombreux titulaires déjà comptés comme absents par Ian Cathro, en plus du match à l’extérieur et de la fin de la prolongation décidée il y a quelques années. Par exemple, en raison de la blessure de Gautier Larsonneur et de la sélection de Mamour Ndiaye, les Verts vont aligner leur troisième gardien pour cette rencontre, Lucas Lavallée. Le très jeune Lamine Sonko, qui enchaine les buts en National 2, devrait aussi avoir sa chance dans une attaque bien moins impressionnante qu’en Ligue 2 pour l’ASSE.
Un vrai danger pour Saint-Etienne, qui a fait de la remontée en Ligue 1 son vrai objectif de cette saison, mais ne dirait pas non à un beau parcours en Coupe pour se tester aussi contre des équipes d’un niveau supérieur. Cela passera pas un match solide contre le GFA 74 ce dimanche.

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