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Endrick se lâche face à la presse, l’OL lui manque

Endrick se lâche face à la presse, l’OL lui manque

OL
parGuillaume Conte
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Le prêt d'Endrick à l'OL avait été une vraie réussite la saison passée. Endrick, qui va bientôt demander à quitter le Real Madrid, a clairement la nostalgie de son passage lyonnais.
L’éclaircie aura été de courte durée. Cantonné au banc de touche pendant tout le début de la saison, Endrick avait été rassuré par José Mourinho, qui lui avait promis du temps de jeu s’il continuait à travailler et à progresser, s’opposant fermement à son départ pendant l’été. L’attaquant brésilien a eu sa chance contre la Roma, avec un but et une passe décisive dans la victoire face à la Louve, s’offrant le luxe d’enchainer avec une titularisation contre Séville. Mais depuis, c’est de nouveau direction le banc de touche, et des entrées au jeu pour cinq ou six minutes en fin de rencontre, souvent quand le score est déjà scellé et que l’entraineur portugais fait tourner.

Endrick parle de son avenir... et de son passé à l'OL

Même la longue suspension de Vinicius Junior ne lui a pas permis de gagner du temps de jeu. De retour avec le Brésil pendant cette trêve, Endrick n’a pas caché son mal-être, évoquant son avenir et parlant avec une certaine nostalgie de son prêt à l’OL qui lui avait permis, la saison dernière, de jouer et de se mettre en avant.
« Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier. Tout est entre les mains de Dieu. Je veux juste jouer, être heureux, aider mes coéquipiers, marquer des buts et faire des passes décisives comme j’ai pu le faire à Lyon. Ça a été l’une des meilleures choses qui me soient arrivées dans ma vie. C’est là que j’ai été le plus heureux, sans aucun doute », a livré à la presse brésilienne Endrick, qui à 20 ans désormais, veut simplement du temps de jeu pour progresser. Et le Real Madrid ne semble pas disposé à lui en offrir de façon concrète.
Son avenir pourrait se situer en Italie, même si un retour à l’OL n’a jamais été écarté à 100 %. Surtout avec les difficultés actuelles de Lyon en attaque et les bonnes relations avec le Real Madrid, même si la direction lyonnaise a récemment confié que cette possibilité n’était pas étudiée à l’heure actuelle.
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