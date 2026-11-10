Transferts à 333 ME, le PSG a arnaqué toute l'Europe

Le PSG a réussi un mercato bluffant dans le sens des départs cet été, mais les clubs acheteurs ne sont pas vraiment convaincus par la marchandise.

De très très loin, le PSG a réalisé le meilleur mercato de son histoire en ce qui concerne les ventes cet été. Le club de la capitale a su profiter de ses bonnes performances pour vendre à prix d’or ses remplaçants, sans quasiment toucher à son onze de départ. Et ce pour des sommes assez folles. Le PSG a ainsi récolté 333 millions d’euros avec le départ de six joueurs. Et force est de constater que, au coeur de l’automne, il y a cinq énormes déceptions sur les six éléments vendus à prix d’or, comme le rappelle L’Equipe dans son bilan du mercato parisien du côté des ventes.

La déception la plus criante concerne Bradley Barcola, qui ne pèse pas vraiment sur le jeu de Liverpool, et a beaucoup déçu dès son arrivée. S’il connait un léger mieux ces dernières semaines avec trois passes décisives en Premier League sur ses quatre derniers matchs, les Reds ne brillent pas et n’en ont pas pour leur argent avec les 125 ME. Même constat pour Gonçalo Ramos, pour qui le Milan AC a mis 73 ME sur la table, alors que le Portugais peine à être le finisseur attendu avec trois buts en 14 matchs. « Pour l'instant, à Milan, il n'a pas levé les doutes sur sa capacité à assumer le statut d'attaquant numéro 1 », souligne L’Equipe, pour qui le Milan AC a de quoi être déçu.

Kang-In Lee, la seule petite réussite ?

Constat à peine plus positif pour Ibrahim Mbaye, qui est certes encore très jeune, mais a tout de même coûté 55 ME à Aston Villa. Aucune titularisation en Premier League pour le moment, même s’il est toujours sollicité en cours de match. Son entraineur lui a publiquement demandé de la patience pour continuer à progresser. Le PSG a réussi à récupérer 41 ME de Randal Kolo-Muani, et la Juventus attend toujours son réveil. L’international français a connu un début de saison poussif, et subi beaucoup de critiques de la part du public turinois. Chez les joueurs qui ont aussi rapporté un peu d’argent, Noham Kamara n’est pour le moment quasiment jamais utilisé à l’OL.

Finalement, la seule satisfaction pour les acheteurs auprès du PSG est l’Atlético de Madrid avec Kang-In Lee. Le Sud-Coréen a du temps de jeu, et répond aux demandes de Diego Simeone, même s’il reste peu décisif et baladé à tous les postes par son entraineur.

Un bilan tout de même décevant pour les grosses ventes de l’été du PSG, qui ne doit avoir aucun regret sur les montants récoltés pour des joueurs qui n’explosent pour le moment pas dans leur nouveau club.