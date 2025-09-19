Canal+ menacé, la Ligue des champions diffusée ailleurs ?

ICONSPORT_221753_0268
Détenteur de la totalité des droits de la Ligue des champions jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, Canal+ a tourné le dos à la Ligue 1. Mais la chaîne du groupe Bolloré pourrait avoir une concurrence monstrueuse lors du prochain appel d'offres.
Tandis que la chaîne Ligue 1+ provoque un très gros engouement avec plus d'un million d'abonnés en seulement un mois d'existence, Canal+ peut se féliciter des audiences des matchs de l'OM et du PSG cette semaine en Ligue des champions. Le match Madrid-OM a ainsi dépassé la barre des 2 millions de téléspectateurs. Pour avoir les droits exclusifs des coupes européennes, Canal+ paie 480 millions d'euros par an, mais le contrat actuel entre la chaîne cryptée et l'UEFA s'achèvera au soir de la finale de la Ligue des champions 2027. A quelques jours du lancement d'un nouvel appel d'offres, les nouvelles en provenance de l'UEFA ont de quoi inquiéter Maxime Saada, le grand patron de C+.

L'UEFA inquiète Canal+

Car après Beinsports, qui a pris un KO avec la NBA, dont l'essentiel sera diffusé en France par Prime Vidéo dans le cadre d'un contrat mondial entre Amazon et la NBA, Canal+ risque de souffrir de la concurrence de plus grands groupes mondiaux. Selon Sacha Nokovitch et Etienne Moatti, les deux spécialistes médias de L'Equipe, l'UEFA a désormais l'intention de tirer le maximum d'argent des droits TV de la Ligue des champions nouvelle formule et pourrait procéder à des découpages dans les droits afin que Netflix, Apple TV, Amazon ou bien encore Youtube puisse s'offrir une grosse partie du gâteau, ou les meilleurs morceaux. Pire encore pour Canal+, un diffuseur ayant des moyens colossaux pourrait tout rafler et avoir l'exclusivité de la C1 dans plusieurs pays, dont la France.
Décidé à valoriser au maximum ses droits TV, l'UEFA a fait travailler ses services pour que l'appel d'offres, qui sera lancé le 6 octobre et concernant la période 2027-2030. Et l'instance du football européen n'aura aucun scrupule à attribuer aux GAFAM des matchs de Ligue des champions en France, si le montant du chèque dépasse celui de Canal+. Du côté de la Ligue 1, on doit regarder cela avec attention, car si la chaîne du groupe Bolloré perdait une partie de ces droits, alors elle pourrait de nouveau se tourner avec la Ligue de Football Professionnel après tant d'années à se faire la guerre.
