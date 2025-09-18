ICONSPORT_271025_0357
Ibrahim Mbaye

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Ligue des Champions18 sept. , 9:40
parCorentin Facy
Diffusée mercredi soir sur Canal+, l’affiche entre le PSG et l’Atalanta Bergame a rassemblé 1,58 millions de téléspectateurs. Une audience inférieure à celle de la veille entre l’OM et le Real Madrid.
Trois mois après son sacre face à l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain était de retour en Ligue des Champions ce mercredi. Face à l’Atalanta Bergame, l’équipe de Luis Enrique n’a pas fait de détails et s’est largement imposée 4-0. Une victoire convaincante à quatre jours d’un Classique très attendu au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, qui a joué la veille face au Real Madrid. L’affiche entre le club phocéen et le vice-champion d’Espagne en titre avait d’ailleurs cartonné sur Canal+ avec une audience record de 2,01 millions de téléspectateurs.
Ce mercredi avec PSG-Atalanta, la chaîne cryptée a encore été la deuxième chaîne de France. Mais le score réalisé est plus modeste bien que très important pour un match de football payant avec 1,58 millions de téléspectateurs soit une part d’audience de 8,7%. Avec cette audience, Canal+ figure derrière TF1 mais devance France3 et M6. La Ligue des Champions se poursuit ce jeudi soir sur les antennes du groupe Canal même si cette fois, rien ne sera proposé sur la chaîne principale. En effet, Bruges-Monaco sera à suivre sur Canal+Foot à 18h45 tout comme Newcastle-Barcelone à 21h00.

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

On ne va pas se mentir Si Frappart ne serait pas une femme elle n’aurait jamais eu accès au haut niveau. Elle n’y comprend rien!

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

J'espère que les Kalachs seront interdites aux abords du stade ? Le danger c'est surtout autour !

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Il est difficile de se dire que sur cette action, qu une personne qualifié qui dispose d outil pour revoir l action sous de multiples angles puisse ouvertement dire qu il n y a rien, les outils justement permettent de prévenir l incompetence ... Donc quand cette personne justifie une pseudo incompetence par des arguments fallacieux, on rentre ds la malhonnête.

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Rien a voir avec le fait d aimer ou détester, c etait une grosse affiche pour un club Francais, face au plus prestigieux des clubs et il y a eu du suspens et du retournement de situation donc forcément que les gens dont moi qui ne supporte ni l OM, ni Madrid suivent le match... Le PSG mèné 1/0 au bout de 2min30, 80% possession au bout de 20, et une maîtrise totale du match, il n y avait aucun suspens donc a part les fervents supporters, mais pour l amateur de foot Français ce match n avait aucun interet il etait plié et surtout il y avait d autres matchs plus réjouissant tel que le Bayern/Chelsea

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Dire "incompétent " cela s'entend , mais "malhonnête " c'est inscriminer un désir de nuire . Incompétente ou hors de forme d'accord ....

