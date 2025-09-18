TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Diffusée mercredi soir sur Canal+, l’affiche entre le PSG et l’Atalanta Bergame a rassemblé 1,58 millions de téléspectateurs. Une audience inférieure à celle de la veille entre l’OM et le Real Madrid.

Trois mois après son sacre face à l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain était de retour en Ligue des Champions ce mercredi. Face à l’Atalanta Bergame, l’équipe de Luis Enrique n’a pas fait de détails et s’est largement imposée 4-0. Une victoire convaincante à quatre jours d’un Classique très attendu au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, qui a joué la veille face au Real Madrid. L’affiche entre le club phocéen et le vice-champion d’Espagne en titre avait d’ailleurs cartonné sur Canal+ avec une audience record de 2,01 millions de téléspectateurs.

Ce mercredi avec PSG-Atalanta, la chaîne cryptée a encore été la deuxième chaîne de France. Mais le score réalisé est plus modeste bien que très important pour un match de football payant avec 1,58 millions de téléspectateurs soit une part d’audience de 8,7%. Avec cette audience, Canal+ figure derrière TF1 mais devance France3 et M6. La Ligue des Champions se poursuit ce jeudi soir sur les antennes du groupe Canal même si cette fois, rien ne sera proposé sur la chaîne principale. En effet, Bruges-Monaco sera à suivre sur Canal+Foot à 18h45 tout comme Newcastle-Barcelone à 21h00.