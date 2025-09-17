Audience : Enorme carton pour Madrid-OM sur Canal+

L'affiche entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille a été un énorme succès d'audience pour Canal+ qui lançait sa saison de Ligue des champions avec cette affiche.

En dépensant 480 millions d'euros par saison pour s'offrir les droits de diffusion de la Ligue des champions, Canal+ a fait un pari osé, mais qui s'avère payant en matière d'audience. Après les audiences records du PSG la saison passée, la chaîne cryptée attaque pied au plancher la saison 2025-2026 avec l'affiche Real-OM. Ainsi, mardi soir, 2,01 millions de téléspectateurs ont regardé la victoire de Kylian Mbappé et ses coéquipiers contre l'Olympique de Marseille. Un score qui permettait à Canal+ d'être la deuxième chaîne nationale juste derrière France 3.