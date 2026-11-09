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Beinsports Ligue 1

Bein Sports prend Mbappé pour détruire l'ancien patron de l'OM

TV
parClaude Dautel
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L'appel d'offres de droits TV de la Ligue 1 a remis sous pression certains acteurs de ce dossier. Ainsi, Christophe Bouchet, ancien patron de l'OM, s'en est une nouvelle fois pris à Bein Sports et Nasser Al-Khelaifi concernant l'acquisition des droits du Mondial sous le nez de la LFP et de Ligue 1+. La réponse de la chaîne sportive est foudroyante.
Auteur du livre Main basse sur l'agent du foot, mais aussi ancien président de l'OM entre 2002 et 2004, Chistophe Bouchet s'est déchaîné sur les réseaux sociaux depuis le lancement par la Ligue de Football Professionnel de l'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1. Il en est convaincu, Nasser Al-Khelaifi, en tant que patron de Bein Sports et du PSG, a mis son poids dans la balance pour torpiller Ligue 1+. Christophe Bouchet prétend ainsi que Bein Sports s'est positionné dans le dossier des droits du Mondial 2026 juste parce que Ligue 1+ pensait les avoir achetés, et que la chaîne sportive avait bénéficié de complicité pour les récupérer alors que Ligue 1+ était convaincu que c'était gagné, à tort. Du côté de Bein Sports, Florent Houzot, directeur des antennes et de la rédaction, n'a pas laissé passer cette histoire et a vertement répondu à Christophe Bouchet.

Bein Sports regrette ces attaques

Et sans le vouloir, Kylian Mbappé s'est retrouvé dans la bataille, Florent Houzot faisant référence au fameux accord verbal que le joueur aurait donné à Nasser Al-Khelaifi au PSG, sans qu'aucune signature n'intervienne. « Enfin, Cher Chris, aux dernières nouvelles (vous pourriez demander à Mbappé…), un accord qui recueille l’assentiment que d’une seule des parties n’est pas un accord. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas annoncer l’obtention de droits avant qu’ils ne vous aient été attribués. C’est une règle que suivent tous les diffuseurs sportifs sérieux. D’ailleurs si vous avez en votre possession une copie du contrat des droits de la CDM 2026 signé par L1+ et FIFA avant que beIN ne signe les droits ça m’intéresse 😉 Rendez-vous en 2030 avec 100% des matchs de la prochaine CDM sur beIN sans oublier l’Euro 2028 que l’on diffusera comme depuis 2012 en intégralité. Bonne continuation à vous », a riposté le patron de Bein Sports.

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Au moment où l'avenir de Ligue 1+ est devenu incertain, et que Canal+ et Bein Sports sont de nouveau présentés comme les possibles diffuseurs du championnat de France, la chaîne franco-qatarie n'a nullement l'intention de subir des attaques incessantes sur ses réelles intentions. Et c'est pour cela que Florent Houzot a tenu à calmer l'ancien dirigeant marseillais qui avait tendance à s'emballer.
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