PSG : Maza ne viendra pas, Luis Campos est furieux

Attiré par le Paris Saint-Germain, Ibrahim Maza peut oublier cette destination. Le club de la capitale ne souhaite plus recruter le milieu offensif du Bayer Leverkusen à cause d’une manœuvre de son entourage qui a agacé le conseiller sportif Luis Campos.

Le Paris Saint-Germain n’envoie pas seulement des messages forts sur le terrain. Sur le marché des transferts aussi, le double champion d’Europe sait se faire respecter. Illustration avec le dossier Ibrahim Maza géré avec autorité. En contact avec l’entourage du milieu offensif du Bayer Leverkusen, la direction francilienne a brutalement mis un terme aux discussions à cause d’une manœuvre du clan du joueur.

Le journaliste de Sky Sport CH Sacha Tavolieri révèle que le père d’Ibrahim Maza et le club allemand ont chargé l’agence Stellar d’ouvrir d’autres négociations avec le Paris Saint-Germain afin de vérifier son intérêt pour l’international algérien. Une initiative qui n’a pas du tout plu à Luis Campos. D’après notre confrère, le conseiller sportif parisien refuse de travailler dans ces conditions et ne veut plus entendre parler d’Ibrahim Maza. De toute façon, le Portugais n’était pas vraiment à l’origine de leurs échanges. Le Paris Saint-Germain a tenu à faire savoir qu’il avait seulement accepté de discuter en apprenant que le père du Fennec était intéressé.

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Sans doute une déception pour l’ancien milieu du Hertha Berlin qui avouait son attirance pour le club francilien la semaine dernière. « Bien sûr, ce serait un rêve immense de jouer un jour pour un club aussi prestigieux, confiait-il à RTL et Sky Sport. Je pense que nous savons tous à quel point le Paris Saint-Germain est un club prestigieux. C'est l'un des meilleurs clubs au monde, au même titre que le Real Madrid, Barcelone et Arsenal. Jouer pour un club comme celui-là, c'est un objectif vers lequel je tends, mais comme de nombreux autres footballeurs. » A priori, Ibrahim Maza peut rayer l’une de ses destinations rêvées.