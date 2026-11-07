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TV : Nasser Al-Khelaïfi accusé d'avoir « détruit » Ligue1+

TV
parCorentin Facy
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Un retour de la Ligue 1 sur BeInSports n’est pas à exclure après l’appel d’offres lancé par la LFP pour la période 2027-2032. La chaîne qatarie pourrait s’associer à Canal+ pour revenir sur le devant de la scène.
Quid des droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine ? Le flou est total à ce sujet après l’appel d’offres lancé par la Ligue de Football Professionnel au début du mois, et qui prendra fin le 3 décembre prochain. Les diffuseurs intéressés ont la possibilité d’obtenir 100% des droits TV de la Ligue 1, ou la distribution exclusive de Ligue1+. L’acteur qui raflera la mise aura également la possibilité de revendre certains matchs à un tiers. Cela ouvre la porte à un retour du binôme formé par le passé de Canal+ et de BeInSports.
C’est d’ailleurs un scénario qui n’est pas à exclure selon L’Equipe. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir Christophe Bouchet, ex-président de l’Olympique de Marseille, ancien candidat à la présidence de la LFP et qui suit de très près l’actualité audiovisuel du football français. « Si BeInSports obtenait les droits de la Ligue 1, on comprendrait mieux pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a détruit la chaîne Ligue1+ en lui volant les droits de la Coupe du monde avec la complicité d’Infantino » a publié sur X Christophe Bouchet.

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Le spécialiste des droits TV rappelle que l’été dernier, Ligue1+ était sur le point de récupérer la diffusion de la Coupe du monde mais que c’est finalement BeInSports qui a raflé la mise au dernier moment grâce à une offre financière supérieure soumise à la FIFA. Les défenseurs de Nasser Al-Khelaïfi diront que BeInSports est un diffuseur historique de la Coupe du monde depuis de nombreuses éditions, quel que ce soit ses concurrents et bien avant la création de Ligue1+. Christophe Bouchet ne peut lui s’empêcher d’y voir un signe de volonté de nuire à la chaîne de la LFP dans un premier temps de la part de Nasser Al-Khelaïfi, avant possiblement de récupérer certaines affiches de Ligue 1 pour la période 2027-2032.
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Christophe Bouchet oublie certainement que BeIN Sports avait les droits de la Coupe du Monde depuis 2012, et que c'est L1+ qui s'est incrustée dans le dossier. Est-ce qu'il sait ce que sont des "enchères" dans les appels d'offres ? Ce n'est pas plutôt L1+ qui voulait "voler" la diffusion de la CdM ? BeIN Sports n'a rien volé, elle a juste payé plus que L1+ pour continuer à diffuser la CdM comme elle le faisait depuis 2012.

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