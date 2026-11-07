TV : Nasser Al-Khelaïfi accusé d'avoir « détruit » Ligue1+
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comme tous les clubs abruti, les allemands sont parti avant, a villareal aussi devant les petro dollars du psg, bref tous les clubs, c'est pas possible d'etre aussi con serieux, va te coucher ah
Allez on reste sérieux et on prend notre envol 💪
Vu le comportement lors des discussions entre son agent et le PSG ça m'etonnerait qu'on l'achete.Surencherir apres avoir donné son accord c'est juste pitoyable
Beraldo est polyvalent donc il est preferable de le garder
Christophe Bouchet oublie certainement que BeIN Sports avait les droits de la Coupe du Monde depuis 2012, et que c'est L1+ qui s'est incrustée dans le dossier. Est-ce qu'il sait ce que sont des "enchères" dans les appels d'offres ? Ce n'est pas plutôt L1+ qui voulait "voler" la diffusion de la CdM ? BeIN Sports n'a rien volé, elle a juste payé plus que L1+ pour continuer à diffuser la CdM comme elle le faisait depuis 2012.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11