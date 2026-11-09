L'OL a un vrai problème que tout le monde connaît

L'Olympique Lyonnais va changer d'entraîneur au moment où débute la trêve internationale et cela tombe bien car le club rhodanien a un coup de moins bien. Il est vrai que l'OL a un vrai souci et il est clairement identifié par tout le monde.

Le Progrès, Jean-François Gomez, qui suit l'Olympique lyonnais depuis des années, le dit sans détour, sans avant-centre. Lyon ne peut pas réellement prétendre à autre chose qu'à un simple accessit en Paulo Fonseca le savait, et Jorge Maciel ne pouvait pas corriger cela, l'Olympique Lyonnais n'a pas d'avant-centre au niveau et cela s'est vu de manière encore plus violente face au Stade Brestois. En l'absence de Loïs Openda, blessé, et Ernest Nuamah ne pouvant jouer 90 minutes en raison d'un souci musculaire durant la semaine, l'attaque lyonnais semblait totalement aphone contre la formation bretonne. Dans, Jean-François Gomez, qui suit l'Olympique lyonnais depuis des années, le dit sans détour, sans avant-centre. Lyon ne peut pas réellement prétendre à autre chose qu'à un simple accessit en Ligue 1

L'OL touche les limites de son effectif

Le journaliste lyonnais fait un bilan très sombre pour l'OL dans sa configuration actuelle. « Pas d’avant-centre, un vrai problème. L’OL ne parvient pas à résoudre l’équation compliquée de jouer sans avant-centre. Merah est surtout intéressant quand il décroche, là où son toucher de balle est précieux, mais il ne pèse pas assez aux avant-postes, et Tolisso, cette fois, n’avait pas la clé. Jorge Maciel s’est décidé à faire entrer Alejandro Gomes Rodriguez à la 79e minute, en espérant qu’un neuf de formation, même un peu jeune encore, saurait mettre à profit une petite opportunité, mais cela n’a pas suffi », constate Jean-François Gomez, impatient que Loïs Openda revienne après avoir été victime d'une fissure du péroné droit lors de la défaite à Lens.

L'Olympique Lyonnais est forcément impacté par le manque de moyens, ce qui a impacté son mercato d'été. Si l'OL n'a pas été absent sur le marché des transferts, contrairement à l'OM, le club rhodanien n'a pas été en mesure de doubler certains postes et d'apporter des vrais choix à l'entraîneur. A voir si Carlos Vicens, attendu ce lundi pour signer son contrat, réussira à faire des miracles.