Thierry Henry rejoint On, la nouvelle marque de Mbappé

Nouvelle grosse prise pour On, puisqu'après avoir intégré Kylian Mbappé comme ambassadeur et actionnaire, c'est Thierry Henry qui a rejoint l'équipementier suisse.

Kylian Mbappé, qui vient d’annonce quitter Nike pour passer chez « On » en tant qu’équipementier, marque l’apparition en force de la marque suisse spécialisée dans le running, et qui entend désormais conquérir le football. La superstar du Real Madrid s’est engagée pour 10 ans avec la société dont Roger Federer est l’un des actionnaires depuis 2019. Depuis quelques jours désormais, le capitaine de l’équipe de France est également un ambassadeur et équipementier de cette marque connue surtout pour ses chaussures de running. Et pour envahir le marché du football, elle va s’appuyer sur Thierry Henry, qui a décidé de s’éloigner du sportif et de devenir directeur du football chez On.

Les premiers mots du champion du monde 1998, très heureux d’être associé à celui qui lui a succédé en 2018, sont forcément enthousiastes. «Je viens de passer l’année avec les équipes de OnFootball et On et honnêtement, cette innovation, l’attention au détail, c’est vraiment quelque chose d’autre. Maintenant, avec toi Kylian, wow. Il n’y a plus de limite. Nous sommes à l’écoute, nous apprenons et nous construisons quelque chose de vraiment spécial. Je suis extrêmement fier de faire partie de ce projet. Ce n’est que le début », a lancé Thierry Henry, qui a très vite adopté le langage du sport-business alors que les premiers modèles de On pour les chaussures et équipements de football seront forcément très attendus.