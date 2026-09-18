JJ Gabriel quitte Manchester pour Barcelone

Dans un feuilleton qui scotche tout un club, le grand espoir de Manchester United JJ Gabriel compte quitter les Red Devils avec effet immédiat. Il a pris la direction de Barcelone ce vendredi.

C’est l’un des feuilletons surprises de ce mois de septembre. Grand espoir de Manchester United, JJ Gabriel n’a beau avoir que 15 ans, il a décidé de partir au clash avec son club formateur. L’attaquant, qui empile les buts dans les catégories de jeunes et a marqué un triplé pour son premier match en Youth League la semaine dernière, espérait une convocation en équipe première depuis le début de la saison. Faute de quoi, son père et représentant a annoncé qu’il ne prolongerait pas et partirait.

JJ Gabriel est persuadé d'être libre

Annoncé du côté du PSG , d’Arsenal, du Bayern Munich, JJ Gabriel était même promis au Real Madrid par la presse espagnole. C’est bien pour l’Espagne que le jeune buteur s’est envolé ce vendredi, affirment le Daily Mail et GiveMeSport, mais il a pris la direction de Barcelone.

L’Anglais est arrivé à l’aéroport catalan ce vendredi après-midi, dans le but de négocier sa signature, qui serait même immédiate selon le média britannique. L’entourage de JJ Gabriel est persuadé que son enregistrement pour Manchester United peut être contesté, ce qui le rendrait libre d’intégrer immédiatement le club de son choix. De quoi provoquer encore plus de bruit autour de l’avenir de ce jeune attaquant de 15 ans.

De son côté, Manchester United estime avoir tout fait dans les règles, et que le joueur aurait même pu jouer contre Brighton en Coupe de la Ligue cette semaine s’il n’avait pas fait cette demande de quitter le club. Un vrai mic-mac qui semble faire le bonheur du FC Barcelone, premier club à accueillir le joueur même si cela ne garantit pas sa signature. Il y a de fortes chances que son entourage continue son tour d’Europe ou d’Angleterre pour trouver la meilleure offre, qu’elle soit sportive ou financière.