Gabriel

JJ Gabriel quitte Manchester pour Barcelone

Mercato18 sept. , 17:40
parGael Anger
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Dans un feuilleton qui scotche tout un club, le grand espoir de Manchester United JJ Gabriel compte quitter les Red Devils avec effet immédiat. Il a pris la direction de Barcelone ce vendredi.
C’est l’un des feuilletons surprises de ce mois de septembre. Grand espoir de Manchester United, JJ Gabriel n’a beau avoir que 15 ans, il a décidé de partir au clash avec son club formateur. L’attaquant, qui empile les buts dans les catégories de jeunes et a marqué un triplé pour son premier match en Youth League la semaine dernière, espérait une convocation en équipe première depuis le début de la saison. Faute de quoi, son père et représentant a annoncé qu’il ne prolongerait pas et partirait.

JJ Gabriel est persuadé d'être libre

Annoncé du côté du PSG, d’Arsenal, du Bayern Munich, JJ Gabriel était même promis au Real Madrid par la presse espagnole. C’est bien pour l’Espagne que le jeune buteur s’est envolé ce vendredi, affirment le Daily Mail et GiveMeSport, mais il a pris la direction de Barcelone.
L’Anglais est arrivé à l’aéroport catalan ce vendredi après-midi, dans le but de négocier sa signature, qui serait même immédiate selon le média britannique. L’entourage de JJ Gabriel est persuadé que son enregistrement pour Manchester United peut être contesté, ce qui le rendrait libre d’intégrer immédiatement le club de son choix. De quoi provoquer encore plus de bruit autour de l’avenir de ce jeune attaquant de 15 ans.
De son côté, Manchester United estime avoir tout fait dans les règles, et que le joueur aurait même pu jouer contre Brighton en Coupe de la Ligue cette semaine s’il n’avait pas fait cette demande de quitter le club. Un vrai mic-mac qui semble faire le bonheur du FC Barcelone, premier club à accueillir le joueur même si cela ne garantit pas sa signature. Il y a de fortes chances que son entourage continue son tour d’Europe ou d’Angleterre pour trouver la meilleure offre, qu’elle soit sportive ou financière.
Articles Recommandés
Ol Fonseca A Un Probleme Genesio Va Halluciner
OL

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

Officiel Seidu Arrive Comme Joker A Nice
OGC Nice

Officiel : Seidu arrive comme joker à Nice

Zidane Envoie Benzema Et Kante A La Retraite
Equipe de France

Zidane envoie Benzema et Kanté à la retraite

La France De Zidane Avec Lepaul Et Da Cunha
Equipe de France

La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Fil Info

18 sept. , 19:00
OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner
18 sept. , 18:39
Officiel : Seidu arrive comme joker à Nice
18 sept. , 18:26
Zidane envoie Benzema et Kanté à la retraite
18 sept. , 18:04
La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha
18 sept. , 17:20
Thierry Henry rejoint On, la nouvelle marque de Mbappé
18 sept. , 17:00
PSG : Grosse prolongation surprise à venir !
18 sept. , 16:30
Lille : Olivier Létang sanctionne l'arbitrage français
18 sept. , 16:00
PSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur Genesio
18 sept. , 15:30
OL : Un seul absent contre Rennes, les supporters se marrent

Derniers commentaires

OM-PSG : Le Vélodrome au bord de l'implosion

Un grand savant a dit un jour qu’à la routourne va tourner !!! Je me rappelle quand tu faisais le fanfaron la saison dernière et que maintenant ton club va joué le maintien et que ça va être un supplice pour toi🤣 soit fort mon grand car tu va peté un cable plus d’une fois😉

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Pas surprenant

PSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur Genesio

Toujours un plaisir absolu de leur mettre une branlée chez eux chaque annee ....apres ces cons diront on s en fou de ce match mais bien sûr que NON ils ont toujours la haine !!!!

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Sergio .Tu es vraiment un pauvre mec ....sale vie bien triste .

Ce que l'OL reproche à Noah Nartey

je serais d'accord, mais Nartey n'est pas bon quand il entre en cours de match. Merah, aussi frele soit il met beaucoupplus d'intensité que Nartey

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading