TV : L'Etat met la Coupe de France en grand danger

Après la fin du contrat en juin dernier, France Télévisions tente de négocier un prix à la baisse pour la diffusion en clair de la Coupe de France. Mais les économies imposées par l’Etat devraient rapidement mettre un terme aux discussions.

Détenteur d’une partie des droits TV de la Coupe de France, avec un match en clair par tour à partir des 32es de finale, France Télévisions risque de se retirer. Son contrat avec la Fédération Française de Football a expiré en juin dernier et le diffuseur, qui tentait de diviser le prix par deux (4 M€ au lieu de 8 M€ par an), n’a plus les moyens de négocier. En cause, les nouvelles économies imposées par l’Etat aux chaînes du service public.

« L'effort total s'élèvera (...) à 90 millions d'euros en 2027 pour France Télévisions », a révélé la présidente de la chaîne Delphine Ernotte Cunci dans Le Monde. Plusieurs secteurs seront donc concernés et la doyenne des compétitions n’y échappera pas. « Nous allons agir partout, a prévenu la dirigeante. Nous allons continuer à renégocier les coûts des programmes et les droits sportifs. Certaines compétitions ne seront peut-être pas renouvelées, comme la Coupe de France de football par exemple. »

Vers un nouvel appel d'offres

Pour le moment, la Fédération Française de Football n’a pas reçu de nouvelles. Mais d’après L’Equipe, France Télévisions a déjà quasiment acté sa décision de ne pas conserver la Coupe de France. Etant donné le contexte de crise des droits TV, ce serait évidemment un coup dur pour l’instance dirigée par Philippe Diallo, qui garde un mince espoir de voir le gouvernement débloquer la situation. Dans le cas contraire, la Fédération Française de Football sera contrainte de lancer un appel d’offres afin de trouver un nouveau diffuseur en clair pour la Coupe de France, également retransmise par la chaîne payante beIN Sports.