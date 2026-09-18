PSG : Grosse prolongation surprise à venir !

Le Paris Saint-Germain veut poursuivre sa salve de prolongations de ses joueurs les plus influents et travaille activement sur le renouvellement du contrat de Vitinha. Le milieu de terrain portugais est pour l'instant lié au club parisien jusqu'en juin 2029.

Au début du mois de septembre, le Paris Saint-Germain a profité de la réception de l'AS Monaco pour faire de grandes annonces. En amont de la partie, le champion de France en titre a d'abord présenté ses nouvelles recrues (Akliouche, Godts, Digne, Torres, et Longoni), puis a poursuivi les festivités en dévoilant six prolongations très attendues. Ainsi, les renouvellements de contrat de Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabian Ruiz étaient officialisés, tout comme celui de Luis Enrique. Cette première grosse salve de prolongations devrait toutefois être secondée par une autre, elle aussi très attendue.

Vitinha, prochaine star prolongée

En effet, le compte ParisTeamfr révèle sur X que le PSG travaille activement sur la prolongation du contrat de Vitinha. Le milieu de terrain portugais fait l'objet de discussions en interne, alors que son bail actuel court jusqu'en juin 2029. A l'instar de certains de ses coéquipiers avec qui il a remporté les deux dernières Ligue des champions, le troisième du dernier Ballon d'Or fait clairement partie des plans de sa direction pour l'avenir. Il pourrait être le quatrième chaînon d'une autre liste de joueurs qui sont, eux aussi, proches de signer un nouveau contrat.

Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sont également sur le point de prolonger leur contrat avec le Paris Saint-Germain, eux qui sont des artisans majeurs de la réussite parisienne lors des deux dernières saisons. En tout cas, la direction mise sur la continuité et la régularité en convaincant ses meilleurs éléments de rester toujours un peu plus longtemps. De quoi s'assurer, aussi, un joli pactole en cas de vente future.