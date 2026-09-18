Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, alors que plusieurs sources indiquaient que Kylian Mbappé était proche d'annoncer son départ de Nike. Voilà que le séisme est arrivé.

Comme il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, quelques minutes après les révélations de L'Equipe à ce sujet, Kylian Mbappé devient le nouvel ambassadeur mondial de la marque On par l'intermédiaire d'un partenariat de 10 ans. Le quotidien sportif révèle que, au-delà de la rémunération encore inconnue, la superstar du football devient également actionnaire de l'entreprise. Son objectif : participer au développement d'équipements de football (chaussures, vêtements,...).

« Rêve encore, Football. Je rêve encore de jouer au football. Cela pourrait vous surprendre, venant de quelqu’un qui en joue pour gagner sa vie. Mais c’est vrai. Je rêve encore de jouer avec mes amis. Jouer jusqu’au coucher du soleil. Jusqu’au dîner. Jouer juste parce que c’était un jeu, bien avant que cela puisse devenir une carrière. J’ai suivi ce rêve aussi longtemps que je m’en souvienne. Une fois de plus, il m’a conduit à l’un des plus grands changements de ma vie. Maintenant, je me retrouve entouré d’innovateurs qui rêvent des mêmes choses que moi. De rapprocher le pied le plus possible du ballon. De rapprocher les gens le plus possible du jeu. De rapprocher le monde le plus possible du jeu. Je suppose que c’est ça, les rêves qui refusent de changer. Ce sont généralement eux qui changent tout. Rêve encore », lit-on dans le dernier post X de Kylian Mbappé.

En parallèle, on apprend également que Thierry Henry devient Directeur du football chez On. L'entreprise suisse, connue surtout depuis 2010 dans le monde du running, déboule donc dans celui du football avec de gros sabots.