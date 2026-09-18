OL : Un seul absent contre Rennes, les supporters se marrent

A la veille de la réception du Stade Rennais au Groupama Stadium, Paulo Fonseca a annoncé le forfait de Nicolas Tagliafico. Un mal pour un bien compte tenu de ses dernières prestations ?

Cinquième de Ligue 1 à l'approche de la cinquième journée de la saison, l' Olympique Lyonnais fait partie des cinq équipes de tête qui n'ont pas encore perdu le moindre match. Avec 8 points, les hommes de Paulo Fonseca pointent à la cinquième place, derrière Lille, Monaco, Rennes et le Paris FC. Cette prochaine rencontre de championnat face à ceux de Franck Haise s'annonce donc particulièrement intéressante pour les suiveurs des deux équipes.

Ceux de l'OL ne pourront en tout cas pas voir Nicolas Tagliafico sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter le Stade Rennais, alors que le latéral gauche argentin a été déclaré forfait pour la rencontre par son entraineur. Il n'est toutefois pas certain que les supporters lyonnais soient particulièrement déçus de cette absence.

Nicolas Tagliafico forfait, les supporters s'en moquent

Présent en conférence de presse à la veille de l'opposition importante face aux Bretons, Paulo Fonseca a confirmé l'absence de son champion du monde argentin. « Ce n'est pas grave mais il a besoin de quelques jours (de repos) », a-t-il ajouté. Les supporters lyonnais ne vont toutefois pas pleurer pour autant. Sur X, ces derniers sont particulièrement lassés de ses prestations. « Bien d'avoir du repos après avoir rien fait. Que ces 3 latéraux se cassent de chez nous c'est une abomination » ; « Important de se reposer après n'avoir rien fait » ; « Après son récital contre Anderlecht, il a bien mérité un peu de repos », lit-on pêle-mêle.

Une pointe d'ironie qui ne cache certainement pas un agacement de plus en plus intense des supporters de l'OL envers Nicolas Tagliafico, qu'ils accusent de ne pas se donner pleinement pour leur club. Officiellement, le latéral gauche argentin souffre d'un pépin musculaire. Pour rappel, il n'a participé qu'à trois rencontres sur six convocations cette saison, pour des résultats personnels peu réjouissants.