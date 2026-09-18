Lille : Olivier Létang sanctionne l'arbitrage français

Lille : Olivier Létang sanctionne l'arbitrage français

LOSC18 sept. , 16:30
parQuentin Mallet
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Après avoir été condamné à verser une amende de 20.000 euros par la commission de discipline de la LFP, Olivier Létang a pris la décision de contre-attaquer en en remettant une couche sur l'arbitrage français. Le président lillois entend bien boycotter la Direction de l'arbitrage.
Olivier Létang et l'arbitrage français, c'est devenu tout une histoire. Si le président du LOSC s'est fait remarquer par sa capacité à redresser totalement un club qui était très mal à en point à son arrivée, il a aussi fait beaucoup parler de lui dans son rapport avec les arbitres du championnat de France. Furieux après le match nul de son équipe face au Paris Saint-Germain en début de saison (2-2), Létang a passé de longues heures suivant la rencontre à rédiger des mails à charge contre Eric Wattelier, l'arbitre central de la soirée.
Convoqué dans la foulée par la commission de discipline de la LFP, le dirigeant lillois a finalement écopé d'une amende de 20 000 euros. Au-delà du caractère anecdotique d'une telle sanction, Olivier Létang a prolongé sa véhémence jusqu'à la Direction de l'arbitrage.

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Olivier Létang boycotte la Direction de l'arbitrage

Dans un mail envoyé à Anthony Gauthier, avec Vincent Labrune et Philippe Diallo en copie, et relayé par L'Equipe, Olivier Létang confirme vouloir boycotter la Direction de l'arbitrage. « La Commission de discipline de la LFP m'a sanctionné lourdement le 16 septembre 2026 malgré mes explications circonstanciées et la production de documents. Dans le même temps, mes correspondances du lundi 14 septembre 2026 sur les faits graves constatés lors de la rencontre LOSC - ESTAC Troyes sont restées sans réponse, et la communication de la Direction de l'arbitrage sur ces événements a été totalement inadaptée », a-t-il lancé.
Et de poursuivre. « Au surplus, le temps consacré, les efforts consentis et les propositions formulées par mes soins pour améliorer notre football ne sont, selon moi, pas entendus. Les échanges se déroulent sans véritable débat contradictoire et manquent de transparence et d'efficacité, ce qui m'expose personnellement et me donne le sentiment que nous perdons notre temps. C'est dommage, car il y a tant à faire. J'ai donc décidé, avec regret, à compter de ce jour, de ne plus participer aux réunions portant sur l'arbitrage, ni à aucune réunion avec les membres de la Direction de l'arbitrage », a conclu Olivier Létang.
La relation entre le président du LOSC et les instances du football français s'effritent donc clairement, avec pour point d'orgue le manque de communication claire et adaptée entre lui et ses interlocuteurs.
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OM-PSG : Le Vélodrome au bord de l'implosion

Un grand savant a dit un jour qu’à la routourne va tourner !!! Je me rappelle quand tu faisais le fanfaron la saison dernière et que maintenant ton club va joué le maintien et que ça va être un supplice pour toi🤣 soit fort mon grand car tu va peté un cable plus d’une fois😉

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Pas surprenant

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Toujours un plaisir absolu de leur mettre une branlée chez eux chaque annee ....apres ces cons diront on s en fou de ce match mais bien sûr que NON ils ont toujours la haine !!!!

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Sergio .Tu es vraiment un pauvre mec ....sale vie bien triste .

Ce que l'OL reproche à Noah Nartey

je serais d'accord, mais Nartey n'est pas bon quand il entre en cours de match. Merah, aussi frele soit il met beaucoupplus d'intensité que Nartey

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