Real : « Plus jamais ça », Kylian Mbappé s’en prend aux socios

Kylian Mbappé n'a pas du tout aimé voir son portrait en dictateur dans les travées de Santiago Bernabeu, et il a tenu à le faire savoir.

Deux ans après son arrivée, Kylian Mbappé a ses premiers détracteurs au Real Madrid . Si son rendement purement statistique n’est pas critiqué, c’est la perte de vitesse du club merengue sur ces deux dernières saisons qui est constatée. Plus de Liga, plus de Ligue des Champions, des difficultés à briller dans les grands matchs, l’attaquant français n’aide pas la Casa Blanca à dominer en Espagne et en Europe. Pire, son équipe a du mal à briller collectivement, et ses statistiques individuelles n’évitent pas la déception des fans.

Mbappé réagit sur Instagram

Comme cela était le cas au Paris SG, Kylian Mbappé est parfois pointé du doigt dans la presse ou chez les suiveurs du Real comme un personnage autoritaire et qui veut que la lumière soit braquée sur lui. Vrai ou pas, des supporters madrilènes ont en tout cas repris cette critique et ont affiché son portrait avec un costume de général de l’armée pour mettre en avant son côté « dictateur » et le fait qu’il laissait les autres joueurs dans l’ombre.

Une image qui a le don de faire réagir Kylian Mbappé sur Instagram. En réponse au message qui mettait en avant cette photo, le Français a répondu en anglais « Ne faites plus jamais ça ». Un ton sec qui fait bien comprendre qu’il n’a pas du tout aimé cette image qui est à la fois une critique et une moquerie. Des attaques qui démontrent que l’état de grâce est terminé pour l’ancien joueur du PSG, qui va devoir faire en sorte que le Real Madrid joue mieux et gagne des titres très rapidement sous peine de vivre une aventure bien compliquée à la Maison Blanche.