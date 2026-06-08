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TV : Canal+ appelé au secours pour sauver la Ligue 1

TV08 juin , 11:20
parHadrien Rivayrand
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La Ligue 1 traverse actuellement une période de crise majeure et nombreux sont ceux qui réclament le retour de Canal+. C'est notamment le cas de Pierre Ménès.
Le championnat de France fait face à d'importantes difficultés économiques. Les pertes financières accumulées par de nombreux clubs sont considérables, tandis que la crise des droits télévisés continue d'alimenter les inquiétudes. Dans le même temps, l'image de la Ligue 1 à l'international peine à se renforcer malgré les récents succès du PSG sur la scène européenne.
Pour plusieurs observateurs, le retour de Canal+ apparaît comme une solution crédible pour redonner de la valeur au produit Ligue 1. Pierre Ménès partage pleinement cette analyse.

Canal+ de retour comme diffuseur de la Ligue 1 ? 

Sur sa chaîne YouTube, le consultant a en effet livré une opinion très tranchée sur le sujet :
« Tant que Canal+ ne sera pas revenu dans le concert de la Ligue 1, ce championnat sera mort et enterré. On s'est aperçu déjà cette saison que beaucoup de grands clubs français se retrouvent en Ligue 2...
On se retrouve avec une Ligue 1, malgré tout le respect, pas la plus sexy pour la vendre. La situation se catalogue de tous ces entraineurs sur le départ. Et c'est révélateur. C'est un championnat inquiétant. Ce sera un championnat à trois vitesses, avec ceux qui vont se battre pour l'Europe, ceux pour le maintien. Ce n'est pas très rassurant ».

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Pour l'heure, la Ligue de Football Professionnel est encore loin de trouver un terrain d'entente avec Canal+. Les relations entre Vincent Labrune et Maxime Saada sont régulièrement décrites comme tendues, ce qui complique les discussions.
Il faudra donc sans doute encore du temps avant d'envisager un retour de la chaîne cryptée parmi les diffuseurs du championnat. En attendant, Ligue 1+ diffusera l'intégralité des rencontres la saison prochaine. La chaîne de la LFP espère toutefois toujours conclure un accord de distribution avec Canal+, ce qui constituerait un signal fort pour l'avenir du football français.
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Pour Marseille une saison cauchemardesque c'est 5/6eme, une bonne saison à Lyon c'est 4eme...

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De toute façon sa place est dans une cellule.

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Kom 3 t'as 1 grande gueule

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Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

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🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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