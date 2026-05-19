ICONSPORT_366333_0162
Kylian Mbappé

Real : Mourinho arrive, le départ de Mbappé annoncé

Kylian Mbappé19 mai , 9:20
parHadrien Rivayrand
2
Le Real Madrid va boucler une saison blanche et forcément, ça fait parler dans la capitale espagnole. D'ailleurs, c'est José Mourinho qui fera son grand retour pour récupérer les rênes madrilènes à partir du prochain exercice.
La colère monte au Real Madrid, et les supporters réclament des changements. D’ores et déjà, il est presque établi que José Mourinho remplacera Álvaro Arbeloa. Le technicien portugais arrivera avec de grandes attentes et des pouvoirs élargis. Il ne revient pas à Madrid pour faire de la figuration et aura une forte influence sur la gestion sportive. Les principales stars madrilènes devront donc répondre aux exigences du coach, sous peine de voir leur temps de jeu réduit. Kylian Mbappé est notamment concerné. C’est en tout cas l’avis de Tim Sherwood.

Mbappé poussé dehors ? 

Lors d’une intervention sur Sky Sports News, le consultant a en effet déclaré :
« Je vais vous dire ce qui va se passer : si vous ne voulez pas jouer pour José Mourinho, vous prenez la porte. Et Mbappé quittera le club. Les fans le poussent déjà dehors, à moins qu’il ne s’impose sur le terrain et qu’il remercie Mourinho de le maintenir dans le plus grand club du monde. (...) Mourinho va devoir redresser tout ça, et il n’y a pas meilleur que lui. Il aura besoin d’aide. Il devra se séparer de certains joueurs rapidement. Ils lui ont promis de faire le travail. Il va vite décider qui il veut voir sur le terrain et ils agiront en conséquence. »

Lire aussi

Kylian Mbappé victime d’un gros mensonge au RealKylian Mbappé victime d’un gros mensonge au Real
Reste à savoir concrètement ce que José Mourinho décidera de faire avec son futur Real Madrid. Des changements importants ne sont pas à exclure, mais il est difficile d’imaginer un départ de Kylian Mbappé, tant les conditions financières et sportives rendent une telle opération quasiment impossible. Quoi qu’il en soit, l’été s’annonce particulièrement chaud à Madrid, avec un club contraint de trancher fort pour relancer un nouveau cycle de victoires et de titres.
Articles Recommandés
Mathys Niflore ICONSPORT_364757_0019
ASSE

L'ASSE veut recruter en Ligue 1 pour remplacer Larsonneur

Halilhodzic ICONSPORT_366593_0078
FC Nantes

L2 : Halilhodzic propose à Kita de rester à Nantes

ICONSPORT_366381_0243
OL

LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?

ICONSPORT_361912_0028
PSG

PSG : Le remplaçant de Barcola déjà identifié

Fil Info

19 mai , 10:30
L'ASSE veut recruter en Ligue 1 pour remplacer Larsonneur
19 mai , 10:00
L2 : Halilhodzic propose à Kita de rester à Nantes
19 mai , 9:40
LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?
19 mai , 9:00
PSG : Le remplaçant de Barcola déjà identifié
19 mai , 8:40
Panique à Lens, Pierre Sage sur le départ ?
19 mai , 8:20
Ce buteur à 3 ME, l'OL tente un nouveau coup fumant
19 mai , 8:00
L’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adore
19 mai , 7:00
OL : Paulo Fonseca a voulu défier Pierre Sage, quelle erreur
18 mai , 23:14
Mondial 2026 : Neymar dans le groupe du Brésil

Derniers commentaires

OM : Il révèle brutalement le nom de la taupe

Genre l'analphabète sait ce que c'est le second degré? Le jour où tu en feras c'est que tu te seras trompé et que tu voulais dire autre chose. Pourquoi tu ne regarde pas sur google pour savoir ce que c'est 🫵😂

LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?

Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

L’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adore

et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading