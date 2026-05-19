Real : Mourinho arrive, le départ de Mbappé annoncé

Le Real Madrid va boucler une saison blanche et forcément, ça fait parler dans la capitale espagnole. D'ailleurs, c'est José Mourinho qui fera son grand retour pour récupérer les rênes madrilènes à partir du prochain exercice.



La colère monte au Real Madrid , et les supporters réclament des changements. D’ores et déjà, il est presque établi que José Mourinho remplacera Álvaro Arbeloa. Le technicien portugais arrivera avec de grandes attentes et des pouvoirs élargis. Il ne revient pas à Madrid pour faire de la figuration et aura une forte influence sur la gestion sportive. Les principales stars madrilènes devront donc répondre aux exigences du coach, sous peine de voir leur temps de jeu réduit. Kylian Mbappé est notamment concerné. C’est en tout cas l’avis de Tim Sherwood.

Mbappé poussé dehors ?

Lors d’une intervention sur Sky Sports News, le consultant a en effet déclaré :

« Je vais vous dire ce qui va se passer : si vous ne voulez pas jouer pour José Mourinho, vous prenez la porte. Et Mbappé quittera le club. Les fans le poussent déjà dehors, à moins qu’il ne s’impose sur le terrain et qu’il remercie Mourinho de le maintenir dans le plus grand club du monde. (...) Mourinho va devoir redresser tout ça, et il n’y a pas meilleur que lui. Il aura besoin d’aide. Il devra se séparer de certains joueurs rapidement. Ils lui ont promis de faire le travail. Il va vite décider qui il veut voir sur le terrain et ils agiront en conséquence. »

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Reste à savoir concrètement ce que José Mourinho décidera de faire avec son futur Real Madrid. Des changements importants ne sont pas à exclure, mais il est difficile d’imaginer un départ de Kylian Mbappé, tant les conditions financières et sportives rendent une telle opération quasiment impossible. Quoi qu’il en soit, l’été s’annonce particulièrement chaud à Madrid, avec un club contraint de trancher fort pour relancer un nouveau cycle de victoires et de titres.