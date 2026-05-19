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Panique à Lens, Pierre Sage sur le départ ?

Lens19 mai , 8:40
parGuillaume Conte
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Information surprise sur l'avenir de Pierre Sage. Tout semble bien se passer pour l'entraineur français à Lens, mais des premiers doutes apparaissent sur son avenir à très court terme.
Avec la fin de la saison, cela n’y manque pas, c’est généralement la valse des entraineurs en Ligue 1. Si la place est sure dans des clubs comme le PSG, l’OL, Rennes ou Strasbourg, cela devrait ou pourrait bouger à Auxerre, l’OM, Lille, Monaco, Toulouse, Lorient, ou encore Lens. C’est en effet la bombe lancée par Loïc Tanzi, journaliste de L’Equipe, pour qui il n’y a pas une certitude totale que Pierre Sage va rester dans le Nord cet été. Malgré la qualification aisée pour la Ligue des Champions et la très bonne saison, l’entraîneur arrivé de l’OL pour redresser de manière spectaculaire les « Sang et Or » a connu quelques accrocs cette saison avec ses dirigeants.
Suffisant pour le pousser à la réflexion puis au départ ? C’est ce que laisse entendre le journaliste de L’Equipe. « Je ne suis pas sûr à 100 % qu'il soit l'entraîneur de Lens la saison prochaine ! Il y a une réflexion de son côté et du côté du club. Il y a un environnement sain à Lens et c’est la vérité. Mais cela n’a pas été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Je peux pas dire à 100 % qu’il sera l’entraineur de Lens la saison prochaine », a confié l’intervenant de L’Equipe de Greg. Une prise de parole qui a beaucoup surpris sur le plateau et autour du RC Lens.
Les supporters lensois ont d’ailleurs vite fait d’intervenir sur les réseaux sociaux. Et si cela ne dicte pas ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines, absolument tous les suiveurs du RC Lens sont convaincus que Pierre Sage sera bien sur le banc de touche de Bollaert lors du prochain exercice. Les petits différents seront certainement réglés pendant l’été, sachant que l’ancien adjoint d’Habib Beye est désormais en position de force après la très belle performance des Lensois en 2025-2026. Dans le cas contraire, cela pourrait être une énorme surprise, et nul doute que Pierre Sage aura de quoi faire saliver d'ambitieux clubs français, voire même étrangers.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
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Genre l'analphabète sait ce que c'est le second degré? Le jour où tu en feras c'est que tu te seras trompé et que tu voulais dire autre chose. Pourquoi tu ne regarde pas sur google pour savoir ce que c'est 🫵😂

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Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

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et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

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Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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