Panique à Lens, Pierre Sage sur le départ ?

Information surprise sur l'avenir de Pierre Sage. Tout semble bien se passer pour l'entraineur français à Lens, mais des premiers doutes apparaissent sur son avenir à très court terme.

Avec la fin de la saison, cela n’y manque pas, c’est généralement la valse des entraineurs en Ligue 1 . Si la place est sure dans des clubs comme le PSG, l’OL, Rennes ou Strasbourg, cela devrait ou pourrait bouger à Auxerre, l’OM, Lille, Monaco, Toulouse, Lorient, ou encore Lens . C’est en effet la bombe lancée par Loïc Tanzi, journaliste de L’Equipe, pour qui il n’y a pas une certitude totale que Pierre Sage va rester dans le Nord cet été. Malgré la qualification aisée pour la Ligue des Champions et la très bonne saison, l’entraîneur arrivé de l’OL pour redresser de manière spectaculaire les « Sang et Or » a connu quelques accrocs cette saison avec ses dirigeants.

Suffisant pour le pousser à la réflexion puis au départ ? C’est ce que laisse entendre le journaliste de L’Equipe. « Je ne suis pas sûr à 100 % qu'il soit l'entraîneur de Lens la saison prochaine ! Il y a une réflexion de son côté et du côté du club. Il y a un environnement sain à Lens et c’est la vérité. Mais cela n’a pas été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Je peux pas dire à 100 % qu’il sera l’entraineur de Lens la saison prochaine », a confié l’intervenant de L’Equipe de Greg. Une prise de parole qui a beaucoup surpris sur le plateau et autour du RC Lens.

Les supporters lensois ont d’ailleurs vite fait d’intervenir sur les réseaux sociaux. Et si cela ne dicte pas ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines, absolument tous les suiveurs du RC Lens sont convaincus que Pierre Sage sera bien sur le banc de touche de Bollaert lors du prochain exercice. Les petits différents seront certainement réglés pendant l’été, sachant que l’ancien adjoint d’Habib Beye est désormais en position de force après la très belle performance des Lensois en 2025-2026. Dans le cas contraire, cela pourrait être une énorme surprise, et nul doute que Pierre Sage aura de quoi faire saliver d'ambitieux clubs français, voire même étrangers.