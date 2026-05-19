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LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?

OL19 mai , 9:40
parGuillaume Conte
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L'OL va jouer la difficile épreuve des tours préliminaires de Ligue des Champions cet été. Le parcours s'annonce sinueux, mais la voie peut se dégager si Aston Villa gagne l'Europa League ce mercredi.
Avec la quatrième place confirmée au soir de la 34e journée, l’Olympique Lyonnais va devoir se projeter sur un exercice très compliqué en vue de l’été à venir. Les tours préliminaires de la Ligue des Champions réussissent très rarement aux clubs français, alors que la perspective de rejoindre la plus prestigieuse des compétitions européennes a pourtant de quoi faire saliver.
Cet été, l’OL passera donc par le troisième tour préliminaire, avant de disputer les barrages en cas de victoire dans la première double confrontation. Tous les championnats ne sont pas terminés, mais les calculs et les projections sont déjà de sortie, ce qui permet de voir un peu à quoi les Lyonnais peuvent s’attendre.

Aston Villa décisif pour l'avenir de l'OL

Dans cette voie de la Ligue, l’OL devra attendre le tirage au sort du 20 juillet, pour son entrée européenne début août, le 4 ou le 5. Quatre adversaires possibles de l’OL sont déjà connus : Fenerbahçe s’il se qualifie depuis le deuxième tour préliminaire, l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, Heart of Midlothian ou le NEC Nimègue. Cela peut dépendre encore des derniers résultats dans les championnats nationaux, des têtes de série ou non, mais cela donne un tableau des potentiels adversaires. Affronter le club turc dès le mois d’août serait tout de même la très mauvaise affaire.
Ensuite, viendront les barrages pour l’OL en cas de succès en 3e tour préliminaire. Le statut de tête de série des Lyonnais leur permettra d’éviter le Sporting Portugal, souvent bourreau des clubs français. Mais des clubs comme Bodo Glimt ou l’Olympiakos pourraient alors se dresser sur la route de la formation de Paulo Fonseca.
A noter que si Aston Villa, déjà qualifié pour la Ligue des Champions, remporte l’Europa League mercredi face à Fribourg, cela décalerait tout d’une place. Le Sporting serait directement qualifié pour la Ligue des champions et Fenerbahçe passerait tête de série et ne serait donc plus un adversaire potentiel, laissant sa place de possible opposant à Strum Graz, qui fait tout de même moins peur sur le papier. De même, l’OL ne pourrait plus affronter Bodo Glimt en barrage, pendant que les Norvégiens seront en pleine bourre de leur saison. Un petit coup de pouce de l’équipe d’Unai Emery ne serait donc pas de refus ce mercredi.
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Derniers commentaires

OM : Il révèle brutalement le nom de la taupe

Genre l'analphabète sait ce que c'est le second degré? Le jour où tu en feras c'est que tu te seras trompé et que tu voulais dire autre chose. Pourquoi tu ne regarde pas sur google pour savoir ce que c'est 🫵😂

LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?

Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

L’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adore

et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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