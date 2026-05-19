LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?

L'OL va jouer la difficile épreuve des tours préliminaires de Ligue des Champions cet été. Le parcours s'annonce sinueux, mais la voie peut se dégager si Aston Villa gagne l'Europa League ce mercredi.

Avec la quatrième place confirmée au soir de la 34e journée, l’Olympique Lyonnais va devoir se projeter sur un exercice très compliqué en vue de l’été à venir. Les tours préliminaires de la Ligue des Champions réussissent très rarement aux clubs français, alors que la perspective de rejoindre la plus prestigieuse des compétitions européennes a pourtant de quoi faire saliver.

Cet été, l’OL passera donc par le troisième tour préliminaire, avant de disputer les barrages en cas de victoire dans la première double confrontation. Tous les championnats ne sont pas terminés, mais les calculs et les projections sont déjà de sortie, ce qui permet de voir un peu à quoi les Lyonnais peuvent s’attendre.

Aston Villa décisif pour l'avenir de l'OL

Dans cette voie de la Ligue, l’OL devra attendre le tirage au sort du 20 juillet, pour son entrée européenne début août, le 4 ou le 5. Quatre adversaires possibles de l’OL sont déjà connus : Fenerbahçe s’il se qualifie depuis le deuxième tour préliminaire, l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, Heart of Midlothian ou le NEC Nimègue. Cela peut dépendre encore des derniers résultats dans les championnats nationaux, des têtes de série ou non, mais cela donne un tableau des potentiels adversaires. Affronter le club turc dès le mois d’août serait tout de même la très mauvaise affaire.

Ensuite, viendront les barrages pour l’OL en cas de succès en 3e tour préliminaire. Le statut de tête de série des Lyonnais leur permettra d’éviter le Sporting Portugal, souvent bourreau des clubs français. Mais des clubs comme Bodo Glimt ou l’Olympiakos pourraient alors se dresser sur la route de la formation de Paulo Fonseca.

A noter que si Aston Villa, déjà qualifié pour la Ligue des Champions, remporte l’Europa League mercredi face à Fribourg, cela décalerait tout d’une place. Le Sporting serait directement qualifié pour la Ligue des champions et Fenerbahçe passerait tête de série et ne serait donc plus un adversaire potentiel, laissant sa place de possible opposant à Strum Graz, qui fait tout de même moins peur sur le papier. De même, l’OL ne pourrait plus affronter Bodo Glimt en barrage, pendant que les Norvégiens seront en pleine bourre de leur saison. Un petit coup de pouce de l’équipe d’Unai Emery ne serait donc pas de refus ce mercredi.