Kylian Mbappé victime d’un gros mensonge au Real

Très critiqué en Espagne, Kylian Mbappé peut encore compter sur quelques soutiens. Parmi eux, la légende madrilène Jorge Valdano rétablit la vérité sur la situation de l’attaquant français au Real Madrid.

L’accueil du public de Santiago Bernabéu reflète bien le malaise autour de Kylian Mbappé . L’attaquant du Real Madrid a subi une énorme bronca à son entrée en jeu contre Oviedo (2-0) jeudi dernier. Et ça, c’était avant son passage en zone mixte durant lequel le Français n’a pas été tendre avec ses coéquipiers ni son entraîneur Alvaro Arbeloa. Le voilà plus que jamais décrit comme le principal problème de la Maison Blanche, alors que Jorge Valdano pense tout le contraire.

« Concernant Mbappé, il y a une différence entre le récit qu’on construit et la réalité, a corrigé l’ancien joueur et dirigeant du Real Madrid interrogé par AS USA Latino. C’est une machine à marquer des buts et il a maintenu son niveau tout au long de l’année. C'est tout autre chose que le Real Madrid ne gagne pas de titres et qu’on lui fasse porter davantage la responsabilité qu’aux autres, simplement parce qu’il est la plus grande star. »

« Très souvent, on cherche des réponses simples à des problèmes très complexes. Le Real a plusieurs problèmes, et Mbappé est le dernier de ces problèmes, a poursuivi la légende merengue. Mbappé n’est pas un problème, c’est une solution, et en plus une solution qui apporte des buts, ce qui est la chose la plus difficile dans le football. » Kylian Mbappé fait donc partie des raisons pour lesquelles l’équipe de France figure parmi ses favoris du Mondial 2026.

« La France possède 30 joueurs de très haut niveau et un degré de fiabilité très élevé. Championne du monde en Russie, finaliste au Qatar, éliminée uniquement aux tirs au but… On parle d’une sélection qui a hérité de cette fiabilité qu’on associait autrefois à l’Allemagne », a comparé Jorge Valdano, qui considère les Bleus comme de redoutables adversaires pour ses compatriotes argentins.