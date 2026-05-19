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Ce buteur à 3 ME, l'OL tente un nouveau coup fumant

OL19 mai , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OL a trouvé son premier coup de coeur du mercato, et cherche à aller vite dans le dossier le menant au recrutement d'Elmin Rastoder, le buteur du FC Thoune.
La qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions ne va pas permettre à l’OL d’y voir très clair sur son mercato. Il n’est par exemple pas certain du tout, malgré son importance dans la deuxième partie de saison, que Roman Yaremchuk soit conservé pour les années à venir. La seule certitude consiste à voir Endrick repartir au Real Madrid, ce qui va laisser des trous en attaque. Surtout que l’OL sera inévitablement attaqué sur Afonso Moreira et Pavel Sulc par exemple, même si les deux joueurs ont envie de rester.
L’idée est donc de tenter une bonne pioche avec un joueur de qualité, à l’état d’esprit irréprochable, et capable d’apporter de la fraicheur et de performer avec Lyon. La première cible de l’été se nomme Elmin Rastoder (en orange sur la photo), qui n’est en effet pas très connu du football européen. Cet attaquant macédonien marche fort avec le FC Thoune en Suisse, où il a inscrit 15 buts et effectué 4 passes décisives cette saison.
Selon Sky Sports Deutschland, l’OL et son recruteur en chef Matthieu Louis-Jean sont très chauds pour essayer rapidement de faire venir l’attaquant de 24 ans, qui possède un profil complet même si c’est la première fois de sa carrière qu’il est aussi efficace. Un pari à tenter, même si Lyon n’est pas seul sur le coup. En effet, Hambourg, Mönchengladbach et le Panathinaïkos sont désireux de recruter ce joueur qui s’est fait remarquer en empilant des buts dans un championnat assez peu suivi par les grands clubs européens.
Avec encore un de contrat et un passé en carrière chez les Grasshoppers sans réussir à s’y imposer, Rastoder possède une valeur marchande assez faible, autour de 3 ME. En cas de transfert, cela montera certainement un peu plus haut, mais c’est typiquement le genre de coups osés que l’OL est capable de tenter rapidement cet été pour griller la politesse à tout le monde.
E. Rastoder

E. Rastoder

SwitzerlandSuisse Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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OM : Il révèle brutalement le nom de la taupe

Genre l'analphabète sait ce que c'est le second degré? Le jour où tu en feras c'est que tu te seras trompé et que tu voulais dire autre chose. Pourquoi tu ne regarde pas sur google pour savoir ce que c'est 🫵😂

LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?

Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

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et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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