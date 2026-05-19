Ce buteur à 3 ME, l'OL tente un nouveau coup fumant

L'OL a trouvé son premier coup de coeur du mercato, et cherche à aller vite dans le dossier le menant au recrutement d'Elmin Rastoder, le buteur du FC Thoune.

La qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions ne va pas permettre à l’OL d’y voir très clair sur son mercato. Il n’est par exemple pas certain du tout, malgré son importance dans la deuxième partie de saison, que Roman Yaremchuk soit conservé pour les années à venir. La seule certitude consiste à voir Endrick repartir au Real Madrid, ce qui va laisser des trous en attaque. Surtout que l’OL sera inévitablement attaqué sur Afonso Moreira et Pavel Sulc par exemple, même si les deux joueurs ont envie de rester.

L’idée est donc de tenter une bonne pioche avec un joueur de qualité, à l’état d’esprit irréprochable, et capable d’apporter de la fraicheur et de performer avec Lyon. La première cible de l’été se nomme Elmin Rastoder (en orange sur la photo), qui n’est en effet pas très connu du football européen. Cet attaquant macédonien marche fort avec le FC Thoune en Suisse, où il a inscrit 15 buts et effectué 4 passes décisives cette saison.

Selon Sky Sports Deutschland, l’OL et son recruteur en chef Matthieu Louis-Jean sont très chauds pour essayer rapidement de faire venir l’attaquant de 24 ans, qui possède un profil complet même si c’est la première fois de sa carrière qu’il est aussi efficace. Un pari à tenter, même si Lyon n’est pas seul sur le coup. En effet, Hambourg, Mönchengladbach et le Panathinaïkos sont désireux de recruter ce joueur qui s’est fait remarquer en empilant des buts dans un championnat assez peu suivi par les grands clubs européens.

Avec encore un de contrat et un passé en carrière chez les Grasshoppers sans réussir à s’y imposer, Rastoder possède une valeur marchande assez faible, autour de 3 ME. En cas de transfert, cela montera certainement un peu plus haut, mais c’est typiquement le genre de coups osés que l’OL est capable de tenter rapidement cet été pour griller la politesse à tout le monde.