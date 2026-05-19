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Karim Adeyemi

PSG : Le remplaçant de Barcola déjà identifié

PSG19 mai , 9:00
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain voudra frapper à plusieurs postes cet été lors du mercato. Le profil de Karim Adeyemi plaît beaucoup à la direction parisienne.
Le Paris Saint-Germain n’a plus qu’une rencontre à disputer avant de conclure sa saison, et pas des moindres puisqu’il s’agit de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Le club de la capitale est donc entièrement concentré sur cet objectif majeur. Ensuite viendra le moment du bilan et du mercato estival. Plusieurs profils intéressent déjà le PSG, notamment en attaque, surtout en cas de départ important. Les champions d’Europe pourraient d’ailleurs trouver leur bonheur du côté de l’Allemagne et du Borussia Dortmund.

Adeyemi cet été, le PSG veut tenter le coup 

Selon les informations de TeamTalk, le Paris Saint-Germain est en effet bien dans la course pour recruter Karim Adeyemi. Pour laisser partir l’international allemand, le Borussia Dortmund réclamerait environ 70 millions d’euros. Un montant conséquent, mais qui ne ferait pas peur à la direction parisienne. À 24 ans, Adeyemi correspond parfaitement au style de jeu prôné par Luis Enrique, qui pourrait en faire un élément important de son système.

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Cependant, le PSG est loin d’être seul sur le dossier. Chelsea, Liverpool et Manchester United sont également très intéressés par le joueur allemand. À lui de faire le bon choix pour la suite de sa carrière au plus haut niveau, même s’il semble acquis qu’il quittera le Borussia Dortmund prochainement.
En parallèle, le PSG suit aussi les pistes Yan Diomandé (Leipzig) et Morgan Rogers (Aston Villa) pour renforcer ses ailes. Bradley Barcola pourrait, lui, être concerné par un départ. Mais avant toute chose, il aura une belle opportunité d’entrer un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain en cas de nouveau sacre en Ligue des champions avec le club parisien. L'ancien de l'OL aura son mot à dire à Budapest face à Arsenal, que ce soit en tant que titulaire ou supersub.
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OM : Il révèle brutalement le nom de la taupe

Genre l'analphabète sait ce que c'est le second degré? Le jour où tu en feras c'est que tu te seras trompé et que tu voulais dire autre chose. Pourquoi tu ne regarde pas sur google pour savoir ce que c'est 🫵😂

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Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

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et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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