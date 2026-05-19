PSG : Le remplaçant de Barcola déjà identifié

Le Paris Saint-Germain voudra frapper à plusieurs postes cet été lors du mercato. Le profil de Karim Adeyemi plaît beaucoup à la direction parisienne.

Le Paris Saint-Germain n’a plus qu’une rencontre à disputer avant de conclure sa saison, et pas des moindres puisqu’il s’agit de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Le club de la capitale est donc entièrement concentré sur cet objectif majeur. Ensuite viendra le moment du bilan et du mercato estival. Plusieurs profils intéressent déjà le PSG , notamment en attaque, surtout en cas de départ important. Les champions d’Europe pourraient d’ailleurs trouver leur bonheur du côté de l’Allemagne et du Borussia Dortmund.

Adeyemi cet été, le PSG veut tenter le coup

Selon les informations de TeamTalk, le Paris Saint-Germain est en effet bien dans la course pour recruter Karim Adeyemi. Pour laisser partir l’international allemand, le Borussia Dortmund réclamerait environ 70 millions d’euros. Un montant conséquent, mais qui ne ferait pas peur à la direction parisienne. À 24 ans, Adeyemi correspond parfaitement au style de jeu prôné par Luis Enrique, qui pourrait en faire un élément important de son système.

Lire aussi Ousmane Dembélé blessé, le PSG sort du silence

Cependant, le PSG est loin d’être seul sur le dossier. Chelsea, Liverpool et Manchester United sont également très intéressés par le joueur allemand. À lui de faire le bon choix pour la suite de sa carrière au plus haut niveau, même s’il semble acquis qu’il quittera le Borussia Dortmund prochainement.

En parallèle, le PSG suit aussi les pistes Yan Diomandé (Leipzig) et Morgan Rogers (Aston Villa) pour renforcer ses ailes. Bradley Barcola pourrait, lui, être concerné par un départ. Mais avant toute chose, il aura une belle opportunité d’entrer un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain en cas de nouveau sacre en Ligue des champions avec le club parisien. L'ancien de l'OL aura son mot à dire à Budapest face à Arsenal, que ce soit en tant que titulaire ou supersub.