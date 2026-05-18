Mondial 2026 : Neymar dans le groupe du Brésil

Le Brésil retenait son souffle car c'est ce lundi soir que Carlo Ancelotti révélait la liste des joueurs retenus pour disputer le Mondial 2026. Et c'est une véritable explosion de joie qui a eu lieu lorsque le sélectionneur a annoncé que Neymar était dans le groupe. Un groupe où l'on trouve également Endrick, l'avant-centre passé par l'OL.

Le groupe du Brésil pour le Mondial 2026

Gardiens de but : Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs : Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Milieux de terrain : Bruno Guimaras, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta

Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Raya, Vinicius Jr