Ancelotti a retenu Neymar pour le Mondial 2026
Neymar sera au Mondial

Mondial 2026 : Neymar dans le groupe du Brésil

Mondial 202618 mai , 23:14
parClaude Dautel
1
Le Brésil retenait son souffle car c'est ce lundi soir que Carlo Ancelotti révélait la liste des joueurs retenus pour disputer le Mondial 2026. Et c'est une véritable explosion de joie qui a eu lieu lorsque le sélectionneur a annoncé que Neymar était dans le groupe. Un groupe où l'on trouve également Endrick, l'avant-centre passé par l'OL.
Le groupe du Brésil pour le Mondial 2026
Gardiens de but : Alisson, Ederson, Weverton
Défenseurs : Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Milieux de terrain : Bruno Guimaras, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta
Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Raya, Vinicius Jr
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C'est super que Neymar soit à la Coupe du Monde. Et quelle belle nouvelle de voir aussi Endrick. ^^ C'est excellent de voir Paqueta. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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