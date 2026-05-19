L’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adore

L'OM a arraché sa place en Europa League, et Frank McCourt voit enfin une éclaircie financière avec cette qualification européenne qui peut rapporter gros.

Très difficile deuxième partie de saison de l’Olympique de Marseille , qui a quasiment manqué tous les objectifs fixés par le club. Le parcours en Ligue des Champions a été décevant, et l’OM n’a pas réussi à valider son ticket pour la prochaine édition. L’entraineur, le directeur sportif et le président sont partis, ce qui laisse un énorme chantier pour un Frank McCourt qui a décidé de plus s’impliquer dans les choix stratégiques majeurs et de moins dépenser surtout.

Dans cette optique, la qualification acquise à la dernière journée à la faveur d’une victoire enfin convaincante contre Rennes (3-1), n’est vraiment pas une mauvaise affaire. D’une part, l’OM est assuré d’intégrer la phase de championnat directement. De l’autre, le niveau correspond mieux à la réalité des choses dans le club phocéen. En plus, si Marseille compte s’inspirer des beaux coups de l’OL sur le mercato pour économiser tout en étant performant, le parcours européen des Lyonnais est aussi une source d’inspiration.

L'Europa League, ça peut rapporter très gros

En effet, McCourt est persuadé que son club peut faire bonne figure dans une compétition européenne moins relevée, alors qu’il n’arrive plus à être au niveau en Ligue des Champions et a parfois frisé le ridicule ces dernières années. Et financièrement, l’OM peut bien s’en tirer. La C1 a en effet rapporté 53 millions d’euros au club sudiste selon Sportune cette saison. L’Europa League pour mettre plus de 40 ME dans les poches de la formation de Frank McCourt en cas de parcours similaire à celui de Lyon, convaincant en poule, mais décevant en phase finale.

De quoi clairement faire rêver selon La Provence. « Contrairement à la Ligue des champions, il semble aussi moins farfelu d’imaginer l’OM passer quelques tours. Pour rappel, voici les primes liées à chacun d’eux : 2,5M en quarts, 4,2M en demie, 7M en final et 6M supplémentaires pour le vainqueur. De quoi largement compenser, voire surpasser, financièrement, une simple participation à la C1… à condition d’être performant », souligne le quotidien local, pour qui il est presque préférable de faire une belle campagne en Europa League, que de se ridiculiser plus haut. Cela dépendra grandement de cet été et des choix qui seront fait pour construire le nouvel effectif de l’OM.