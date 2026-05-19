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L’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adore

OM19 mai , 8:00
parGuillaume Conte
4
L'OM a arraché sa place en Europa League, et Frank McCourt voit enfin une éclaircie financière avec cette qualification européenne qui peut rapporter gros.
Très difficile deuxième partie de saison de l’Olympique de Marseille, qui a quasiment manqué tous les objectifs fixés par le club. Le parcours en Ligue des Champions a été décevant, et l’OM n’a pas réussi à valider son ticket pour la prochaine édition. L’entraineur, le directeur sportif et le président sont partis, ce qui laisse un énorme chantier pour un Frank McCourt qui a décidé de plus s’impliquer dans les choix stratégiques majeurs et de moins dépenser surtout.
Dans cette optique, la qualification acquise à la dernière journée à la faveur d’une victoire enfin convaincante contre Rennes (3-1), n’est vraiment pas une mauvaise affaire. D’une part, l’OM est assuré d’intégrer la phase de championnat directement. De l’autre, le niveau correspond mieux à la réalité des choses dans le club phocéen. En plus, si Marseille compte s’inspirer des beaux coups de l’OL sur le mercato pour économiser tout en étant performant, le parcours européen des Lyonnais est aussi une source d’inspiration.

L'Europa League, ça peut rapporter très gros

En effet, McCourt est persuadé que son club peut faire bonne figure dans une compétition européenne moins relevée, alors qu’il n’arrive plus à être au niveau en Ligue des Champions et a parfois frisé le ridicule ces dernières années. Et financièrement, l’OM peut bien s’en tirer. La C1 a en effet rapporté 53 millions d’euros au club sudiste selon Sportune cette saison. L’Europa League pour mettre plus de 40 ME dans les poches de la formation de Frank McCourt en cas de parcours similaire à celui de Lyon, convaincant en poule, mais décevant en phase finale.
De quoi clairement faire rêver selon La Provence. « Contrairement à la Ligue des champions, il semble aussi moins farfelu d’imaginer l’OM passer quelques tours. Pour rappel, voici les primes liées à chacun d’eux : 2,5M en quarts, 4,2M en demie, 7M en final et 6M supplémentaires pour le vainqueur. De quoi largement compenser, voire surpasser, financièrement, une simple participation à la C1… à condition d’être performant », souligne le quotidien local, pour qui il est presque préférable de faire une belle campagne en Europa League, que de se ridiculiser plus haut. Cela dépendra grandement de cet été et des choix qui seront fait pour construire le nouvel effectif de l’OM.

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Genre l'analphabète sait ce que c'est le second degré? Le jour où tu en feras c'est que tu te seras trompé et que tu voulais dire autre chose. Pourquoi tu ne regarde pas sur google pour savoir ce que c'est 🫵😂

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Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

L’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adore

et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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