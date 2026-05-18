Ang : Arsenal souffre mais se rapproche du titre

OM : Il révèle brutalement le nom de la taupe

Les sardines sont tellement bêtes qu'elles s'en prennent au mec qui aurait pu mener l'OM à la Champions League. Au lieu de ça... l'OM a préféré Habib Beye ! Mdr Résultat : Tous les gens de l'OM se déchirent en cherchant une taupe pour se trouver des excuses sur le fiasco de cette saison. ^^ Franchement... il faut en faire un film ! Déjà que la réalité à l'OM fait rire toute la France. ^^