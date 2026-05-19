OL : Paulo Fonseca a voulu défier Pierre Sage, quelle erreur

Pierre Sage était de retour au Groupama Stadium dimanche soir et l'actuel entraîneur du RC Lens a probablement apprécié la motivation de ses joueurs face à son ancien club. Même chez les supporters lyonnais, on constatait la victoire de Sage face à Paulo Fonseca.
L'Olympique Lyonnais espérait pouvoir venir à bout d'un RC Lens possiblement démotivé, mais c'est tout l'inverse qui s'est déroulé puisque les Sang et Or ont laminé une formation lyonnaise qui a montré des limites. Si les joueurs de l'OL sont les premiers responsables de cette déroute à domicile, certains pointent du doigt le schéma tactique mis en place par Paulo Fonseca pour répondre à celui de Pierre Sage. C'est notamment le cas du célèbre Malekao, actionnaire de l'OL et spécialiste des dossiers financiers du club rhodanien, lequel estime que l'entraîneur portugais de Lyon a totalement raté ce dernier rendez-vous de la saison, pourtant décisif pour l'avenir européen de l'Olympique Lyonnais.
Paulo Fonseca s'est raté contre Pierre Sage
Sur X (anciennement Twitter), ce supporter très avisé de l'OL met clairement en cause la tactique de Paulo Fonseca censée contrer celle de l'ancien entraîneur de Lyon, désormais sur le banc de Lens : « Au-delà de l’absence flagrante d’engagement des joueurs, la moisissure tactique proposée par Fonseca ce soir repousse les limites de compréhensible. Il a tenté de combler le schéma tactique de Sage, ultra rodé, et s’est fait mélanger, grosse défaite de tacticien à la régulière.
» Et d'autres supporters ont fait part d'un sentiment similaire, certains allant même jusqu'à reprocher à Paulo Fonseca de ne jamais être au rendez-vous lors des gros matchs. Et cela même si l'OL a tout de même battu le PSG au Parc des Princes. Tout cela n'empêchera pas le technicien portugais de rester entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, les dirigeants rhodaniens n'ayant ni l'intention, ni les moyens financiers de changer un coach qui a tout de même permis à l'OL de se classer quatrième de Ligue 1
contre toute attente.