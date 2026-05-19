OL : Paulo Fonseca a voulu défier Pierre Sage, quelle erreur

Pierre Sage était de retour au Groupama Stadium dimanche soir et l'actuel entraîneur du RC Lens a probablement apprécié la motivation de ses joueurs face à son ancien club. Même chez les supporters lyonnais, on constatait la victoire de Sage face à Paulo Fonseca.

L'Olympique Lyonnais espérait pouvoir venir à bout d'un RC Lens possiblement démotivé, mais c'est tout l'inverse qui s'est déroulé puisque les Sang et Or ont laminé une formation lyonnaise qui a montré des limites. Si les joueurs de l'OL sont les premiers responsables de cette déroute à domicile, certains pointent du doigt le schéma tactique mis en place par Paulo Fonseca pour répondre à celui de Pierre Sage. C'est notamment le cas du célèbre Malekao, actionnaire de l'OL et spécialiste des dossiers financiers du club rhodanien, lequel estime que l'entraîneur portugais de Lyon a totalement raté ce dernier rendez-vous de la saison, pourtant décisif pour l'avenir européen de l'Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca s'est raté contre Pierre Sage