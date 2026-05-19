L2 : Halilhodzic propose à Kita de rester à Nantes

En fin de contrat le 30 juin prochain, Vahid Halilhodzic pourrait rester à Nantes mais dans un rôle différent. L’entraîneur de 74 ans tend la main à Waldemar Kita afin de sauver les Canaris.

Choisi par Waldemar Kita pour succéder à Ahmed Kantari début mars, Vahid Halilhodzic n’a pas réussi à sauver le FC Nantes de la relégation en Ligue 2 . Malgré une victoire éclatante contre l’OM à La Beaujoire lors du sprint final (3-0), les coéquipiers de Matthis Abline ont terminé 17e de Ligue 1, une place synonyme de relégation directe en seconde division. La dernière journée a été particulièrement pénible avec un match définitivement arrêté dès la première mi-temps contre Toulouse en raison de l’envahissement de la pelouse.

Halilhodzic est prêt à rester au FC Nantes

Un crève-coeur pour Vahid Halilhodzic, persuadé qu’il aurait pu sauver le FC Nantes s’il était arrivé plus tôt. Et s’il n’est pas envisageable de poursuivre en tant qu’entraîneur, l’ancien Parisien a confié à L’Equipe qu’il était prêt à rester au côté de Waldemar Kita en tant que conseiller afin de permettre aux Canaris de vite retrouver leur standing, et la Ligue 1 par la même occasion.

« Dimanche, les dirigeants ont mangé avec nous malgré la situation sportive difficile, le président a remercié les joueurs pour leur comportement. Il m'a remercié aussi. Maintenant, c'est à lui et son fils Franck de trouver les solutions pour changer les choses, que Nantes redevienne le Nantes qu'on connaît » a d’abord lancé Vahid Halilhodzic au quotidien national avant de poursuivre. « Ils ont une tâche très difficile. S'ils veulent que je les aide, que je les conseille, je serai ravi » a lancé l’ancien entraîneur de Lille ou encore du Stade Rennais, prêt à donner un nouveau coup de main au FC Nantes à l’avenir.

Mais dans l’ombre en tant que conseiller cette fois, et non pas sur le banc comme il l’a fait au cours des deux derniers mois. Reste à voir si Waldemar et Franck Kita saisiront l’opportunité de compter sur l’expérience de Vahid Halilhodzic pour la suite des évènements alors qu’une saison en Ligue 2 se prépare, avec un mercato qui sera forcément très agité cet été, dans le sens des arrivées mais surtout dans celui des départs.