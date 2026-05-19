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L2 : Halilhodzic propose à Kita de rester à Nantes

FC Nantes19 mai , 10:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat le 30 juin prochain, Vahid Halilhodzic pourrait rester à Nantes mais dans un rôle différent. L’entraîneur de 74 ans tend la main à Waldemar Kita afin de sauver les Canaris.
Choisi par Waldemar Kita pour succéder à Ahmed Kantari début mars, Vahid Halilhodzic n’a pas réussi à sauver le FC Nantes de la relégation en Ligue 2. Malgré une victoire éclatante contre l’OM à La Beaujoire lors du sprint final (3-0), les coéquipiers de Matthis Abline ont terminé 17e de Ligue 1, une place synonyme de relégation directe en seconde division. La dernière journée a été particulièrement pénible avec un match définitivement arrêté dès la première mi-temps contre Toulouse en raison de l’envahissement de la pelouse.

Halilhodzic est prêt à rester au FC Nantes

Un crève-coeur pour Vahid Halilhodzic, persuadé qu’il aurait pu sauver le FC Nantes s’il était arrivé plus tôt. Et s’il n’est pas envisageable de poursuivre en tant qu’entraîneur, l’ancien Parisien a confié à L’Equipe qu’il était prêt à rester au côté de Waldemar Kita en tant que conseiller afin de permettre aux Canaris de vite retrouver leur standing, et la Ligue 1 par la même occasion.
« Dimanche, les dirigeants ont mangé avec nous malgré la situation sportive difficile, le président a remercié les joueurs pour leur comportement. Il m'a remercié aussi. Maintenant, c'est à lui et son fils Franck de trouver les solutions pour changer les choses, que Nantes redevienne le Nantes qu'on connaît » a d’abord lancé Vahid Halilhodzic au quotidien national avant de poursuivre. « Ils ont une tâche très difficile. S'ils veulent que je les aide, que je les conseille, je serai ravi » a lancé l’ancien entraîneur de Lille ou encore du Stade Rennais, prêt à donner un nouveau coup de main au FC Nantes à l’avenir.
Mais dans l’ombre en tant que conseiller cette fois, et non pas sur le banc comme il l’a fait au cours des deux derniers mois. Reste à voir si Waldemar et Franck Kita saisiront l’opportunité de compter sur l’expérience de Vahid Halilhodzic pour la suite des évènements alors qu’une saison en Ligue 2 se prépare, avec un mercato qui sera forcément très agité cet été, dans le sens des arrivées mais surtout dans celui des départs.
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Genre l'analphabète sait ce que c'est le second degré? Le jour où tu en feras c'est que tu te seras trompé et que tu voulais dire autre chose. Pourquoi tu ne regarde pas sur google pour savoir ce que c'est 🫵😂

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Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

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et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

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Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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