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Kylian Mbappé

Real : Mbappé revient et fait déjà une grosse victime

Kylian Mbappé18 mars , 17:00
parQuentin Mallet
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Entré en jeu à 20 minutes de la fin du match face à Manchester City, Kylian Mbappé a enfin retrouvé les terrains après un mois sans jouer. Un retour qui tombe à pic, alors que la réception de l'Atlético de Madrid approche à grands pas.
Les supporters du Real Madrid étaient heureux de revoir leur meilleur buteur fouler à nouveau les terrains sur la pelouse de l'Etihad Stadium mardi soir. Laissé sur le banc face à Manchester City, Kylian Mbappé a dû attendre la 68e minute de la rencontre, alors qu'il y avait encore 1-1, pour entrer en jeu. Une entrée marquée par une activité intéressante et une vivacité retrouvée. Il aurait même pu obtenir un pénalty après un contact avec Ait-Nouri mais l'arbitre n'a pas bronché.
Forcément, Alvaro Arbeloa est ravi de pouvoir compter à nouveau sur le joueur qui a marqué 38 buts en 34 apparitions cette saison, mais la question de sa présence dès l'entame pour le derby madrilène face à l'Atlético dimanche prochain se pose. Pour Manolo Sanchis, légende du Real Madrid (710 matchs), Alvaro Arbeloa ne doit surtout pas laisser Kylian Mbappé sur le banc face au rival madrilène.

Kylian Mbappé, déjà titulaire

« Si Mbappé est en forme, et aujourd'hui on l'a vu en forme, on ne l'a pas vu boiter, il a fait quelques actions très rapides, bien sûr qu'il doit jouer » a-t-il notamment expliqué. Malgré tout, la question de son positionnement se pose quand même, bien que le choix de la facilité serait simplement de renvoyer Brahim Diaz sur le banc et de laisser le natif de Bondy récupérer sa place devant aux côtés de Vinicius Junior.
Pour rappel, Brahim Diaz a joué en soutien de Vinicius dans l'axe lors des rencontres que Kylian Mbappé a manquées. Ses prestations étaient plutôt intéressantes, mais il s'agit de voir désormais ce que le numéro 10 des Merengue a sous le pied après son retour de blessure. Reste à voir si le titulariser ne constitue pas un trop gros risque concernant l'évolution de l'état de son genou pour la suite de la saison.

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