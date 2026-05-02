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Beinsports présente ses excuses pour un retard involontaire

TV02 mai , 22:50
parClaude Dautel
0
La diffusion de la rencontre de Liga entre Osasuna et le FC Barcelone s'est fait attendre sur Beinsports. Et les fans de Liga ont vivement protesté sur les réseaux sociaux. La chaîne sportive a présenté ses excuses et s'est justifiée.
Les supporters français du Barça ont tapé du pied devant l'écran de télé ce samedi soir car le direct n'avait toujours pas commencé lorsque le coup d'envoi du match à Osasuna a été donné. Cependant, après de longues minutes, Beinsports a enfin pris l'antenne et a diffusé la suite de la rencontre. Via son compte X, Florent Houzot, Directeur des antennes, des programmes et de la rédaction, a présenté ses excuses et a dévoilé les raisons de ce bug.
« beIN SPORTS présente toutes ses excuses à ses abonnés pour la prise antenne tardive de la rencontre Osasuna vs Barcelone sur beIN SPORTS MAX 9. Des arrêts de jeu anormalement longs (15 minutes) sur le match Famalicao vs Benfica Lisbonne sur le même canal et la tenue des neuf rencontres de la J33 de Ligue 2 en simultané nous ont malheureusement contraints à prendre la rencontre en cours », a indiqué le responsable de Beinsports. Une explication qui n'a pas convaincu tout le monde.
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un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !

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Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde

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tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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