Beinsports présente ses excuses pour un retard involontaire

La diffusion de la rencontre de Liga entre Osasuna et le FC Barcelone s'est fait attendre sur Beinsports. Et les fans de Liga ont vivement protesté sur les réseaux sociaux. La chaîne sportive a présenté ses excuses et s'est justifiée.

Les supporters français du Barça ont tapé du pied devant l'écran de télé ce samedi soir car le direct n'avait toujours pas commencé lorsque le coup d'envoi du match à Osasuna a été donné. Cependant, après de longues minutes, Beinsports a enfin pris l'antenne et a diffusé la suite de la rencontre. Via son compte X, Florent Houzot, Directeur des antennes, des programmes et de la rédaction, a présenté ses excuses et a dévoilé les raisons de ce bug.

« beIN SPORTS présente toutes ses excuses à ses abonnés pour la prise antenne tardive de la rencontre Osasuna vs Barcelone sur beIN SPORTS MAX 9. Des arrêts de jeu anormalement longs (15 minutes) sur le match Famalicao vs Benfica Lisbonne sur le même canal et la tenue des neuf rencontres de la J33 de Ligue 2 en simultané nous ont malheureusement contraints à prendre la rencontre en cours », a indiqué le responsable de Beinsports. Une explication qui n'a pas convaincu tout le monde.