Streaming illégal du foot : 11 ans de prison et une amende record pour un pirate

L'Europe entière est désormais lancée dans une bataille contre ceux qui piratent les droits TV du sport, et plus particulièrement du football. Une condamnation historique vient de frapper le responsable d'un énorme réseau de piratage.

Si certains font leur petit business avec la diffusion en direct des matchs de football, pour d'autres le piratage est devenu une véritable industrie. Ainsi, la justice anglaise a condamné Mark Gould, patron d'une vraie entreprise de streaming illégale, à 11 ans de prison en 2023. Ce dernier dirigeait, avec quatre autres personnes moins lourdement condamnées, un réseau de 30 personnes qui vendaient des abonnements illicites pour suivre essentiellement la Premier League. En tout, le patron du réseau avait empoché plus de 7,5 millions d'euros en quatre ans. Mais, la BBC révèle ce samedi que Mark Gould vient d'être condamné par le tribunal de Derby à rembourser près de 3 millions d'euros supplémentaires, cela sous trois mois.

Les pirates doivent payer, la Premier League ne rigole plus

Cette somme sera répartie entre le Trésor public et les organismes concernés dans les poursuites, notamment les tribunaux, le parquet et les enquêteurs financiers. Si ce n'est pas le cas, alors le pirate restera 10 ans de plus en prison. Et ses quatre associés doivent eux aussi rendre de l'argent sous peine de rester encore plus longtemps en prison. En réaction à cette nouvelle condamnation, la Premier League s'est évidemment réjouie. « Ces procédures de confiscation témoignent de notre détermination à faire en sorte que ceux qui fournissent des services de streaming illégaux ne conservent pas les profits de leur activité criminelle », a confié Stefan Sergot, directeur des affaires juridiques de la Premier League. En France, la LFP a obtenu récemment que des utilisateurs de tels sites soient condamnés à des amendes, mais pour les responsables des réseaux, on est encore bien loin des sanctions prises en Angleterre.