L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche

Il faudra attendre la dernière journée de Ligue 2 pour savoir qui accompagnera Troyes directement en Ligue 1 sans passer par les barrages.

Car si l'AS Saint-Étienne est tombée à Rodez (2-1), les Verts étant sur une série de trois défaites consécutives, Le Mans, qui avait besoin d'une victoire pour assurer sa montée en Ligue 1 a été tenu en échec par Reims (1-1). Résultat, les Sarthois ont désormais deux points d'avance sur l' ASSE avant la dernière journée de Ligue 2, alors que les Verts recevront Amiens, déjà relégué tandis que Le Mans ira à Bastia, qui peut encore se maintenir. Sachant que la différence de buts du Mans est de +17 contre +16 pour l'ASSE, mais que Le Mans a battu deux fois Saint-Etienne, ce qui est le deuxième critère.

Autrement dit, un nul ne sera pas suffisant pour les Manceaux si Saint-Étienne s'impose avec plus d'un but d'écart. A noter que l'ASSE est désormais à égalité de points avec le Red Star, mais le club de la région parisienne a une différence de buts nettement plus faible sur Sainté et Le Mans. Enfin, l'invincible équipe de Rodez déloge Reims du Top 5.En bas de classement, si Amiens est officiellement relégué en National, Bastia peut toujours rêver de jouer les barrages de maintien, puisque les Corses se sont imposés à Guingamp (0-1), tandis que Laval était balayé à Troyes (4-0). La dernière journée de Ligue 2 s'annonce donc palpitante.