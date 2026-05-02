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L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche

Ligue 202 mai , 22:01
parClaude Dautel
0
Il faudra attendre la dernière journée de Ligue 2 pour savoir qui accompagnera Troyes directement en Ligue 1 sans passer par les barrages.
Car si l'AS Saint-Étienne est tombée à Rodez (2-1), les Verts étant sur une série de trois défaites consécutives, Le Mans, qui avait besoin d'une victoire pour assurer sa montée en Ligue 1 a été tenu en échec par Reims (1-1). Résultat, les Sarthois ont désormais deux points d'avance sur l'ASSE avant la dernière journée de Ligue 2, alors que les Verts recevront Amiens, déjà relégué tandis que Le Mans ira à Bastia, qui peut encore se maintenir. Sachant que la différence de buts du Mans est de +17 contre +16 pour l'ASSE, mais que Le Mans a battu deux fois Saint-Etienne, ce qui est le deuxième critère.
Autrement dit, un nul ne sera pas suffisant pour les Manceaux si Saint-Étienne s'impose avec plus d'un but d'écart. A noter que l'ASSE est désormais à égalité de points avec le Red Star, mais le club de la région parisienne a une différence de buts nettement plus faible sur Sainté et Le Mans. Enfin, l'invincible équipe de Rodez déloge Reims du Top 5.En bas de classement, si Amiens est officiellement relégué en National, Bastia peut toujours rêver de jouer les barrages de maintien, puisque les Corses se sont imposés à Guingamp (0-1), tandis que Laval était balayé à Troyes (4-0). La dernière journée de Ligue 2 s'annonce donc palpitante.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
67332076603228
2
Le Mans
593315144483117
3
Saint-Étienne
573317610543816
4
Rodez
55331413643385
5
Red Star
5432159844368
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tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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