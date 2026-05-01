L1 : Programme TV et résultats de la 32e journée

32e journée de Ligue 1 :

Samedi 2 mai

15h00 : FC Nantes - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

17h00 : Paris Saint-Germain - FC Lorient (sur beIN Sports 1)

19h00 : Metz - Monaco (sur Ligue 1+)

21h05 : OGC Nice - RC Lens (sur Ligue 1+)

Dimanche 3 mai

15h00 : Lille OSC - Havre AC (sur Ligue 1+)

17h15 : Paris FC - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 6)

Strasbourg - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 4)

AJ Auxerre - SCO Angers (sur Ligue 1+ 5)

20h45 : Olympique Lyonnais - Stade Rennais (sur Ligue 1+)